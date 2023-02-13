القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أمس، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس» في نسخته السادسة أصبح في فترة وجيزة قبلة لكل مهتم بصناعة البترول والغاز، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أضفى برعايته الكريمة وتشريفه ودعمه المتواصل لقطاع البترول بصمة مميزة في نجاح هذا المؤتمر.



وقال الملا - في كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، - «إن انطلاق هذه الدورة تحت عنوان (شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة)، والتي تعد واحدة من المنصات الأكثر أهمية على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية توالت فيه على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التحديات، وسعيا للتخفيف من وطأة تلك التحديات والعمل على تحويلها لفرص داعمة للاقتصاد المصري عمل القطاع على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها».



وأضاف أنه في إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي في تخفيف آثار تلك التحديات، فقد برز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية في المبادرة بتأسيسه، فقد توجت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا، عبر تسهيلات الإسالة المصرية، بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي.



وأكد وزير البترول أن نجاحات قطاع البترول تواصلت خلال العام الماضي، فقد ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.



وقال الملا «في مجال البحث والاستكشاف تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بوابة (مصر للاستكشاف والإنتاج) الرقمية منذ إطلاقها عام 2021، ومن المخطط طرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الحالي، كما تم وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية، والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعا».



وأضاف «في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، نجح قطاع البترول خلال السنوات الثمانية الماضية في تطوير بنيته التحتية من خلال زيادة عدد الموانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتوجاز، وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وإضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز».



وتابع «في مجال تكرير البترول تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ثلاثة مشروعات كبرى منها، وفي إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي تم تنفيذ عدد من مشروعات الأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية، كما تمت مواصلة تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي الى المنازل بواقع مليون ومائتي ألف وحدة سكنية».