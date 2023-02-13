

تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الرشيدي أقامت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت مؤتمر «المرأة في عيون العلوم الاجتماعية» وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.



وبهذه المناسبة، ذكرت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي خلال حفل الافتتاح أن هذا العام هو العام الثامن الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بهذا اليوم بعد توقيع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة ومنها الكويت في عام 2015، مشيرة إلى أنه في هذا العام تم التركيز على قضايا الطاقة البديلة والمدن المستدامة والطب.



وأوضحت د.القاضي أن الهدف العالمي هو أن تكون نسبة النساء اللاتي يتخرجن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب 30% بينما وصلت النسبة في الكويت إلى أكثر من 60% سواء من خريجات جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة، ولهن بصمة واضحة في المجتمع في مجالات مختلفة.



وأضافت د.القاضي أن المرأة الكويتية تشكل ما نسبته 59% من القوى العاملة ولها بصمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مبينة أن الدولة تسعى إلى وصول عدد أكبر من النساء إلى المناصب القيادية، وقد بدأت العمل على ذلك.



من جانبها، أوضحت منسقة المؤتمر د.وفاء العرادي أن كلية العلوم الاجتماعية حرصت على أن تكون لها مبادرة في الاحتفال بمثل هذه الكوكبة المتميزة من نساء الكويت، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء تقديرا لجهود المرأة في كافة القطاعات العلمية والطبية والهندسية والتكنولوجية، وإبرازا لدورها الريادي والعلمي، إضافة إلى عرض التجارب القيادية النسائية في تلك المجالات حتى تعم الفائدة على الطلبة والحضور.