أجرى فريق شفاء الإنساني الكويتي عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسورية في مستشفى «أمريكان» التركي بمنطقة الريحانية بإقليم هاتاي على يد نخبة من استشاريي العظام والحروق والتجميل.



وقال استشاري العظام وجراحة اليد د.حسام بشير، التابع للفريق في تصريح صحافي، إن الفريق الكويتي أجرى عددا من العمليات الجراحية في اختصاص العظام والحروق والتجميل وجراحة اليد مساء امس.



وأضاف د.بشير أن الفريق يواصل إجراء عمليات متعددة للعديد من الحالات في المستشفى الذي يعد أحد أكبر مستشفيات المنطقة وذلك بإشراف استشاري الطوارئ د.عبدالرحمن العلي وعدد من رجال الاسعاف الكويتيين.