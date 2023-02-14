عبدالكريم العبدالله



أكدت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف أن السمنة أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال وتمثل مشكلة عالمية تهدد حياة الأطفال والمجتمعات لآثارها السلبية الخطيرة على صحتهم وعلى المجتمع فيما يكمن الحل في التغذية الصحية.



وذكرت د.المضف في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الرابع للتغذية (سمنة الأطفال) برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ويستمر ثلاثة أيام أن الوزارة تسعى جاهدة إلى المحافظة على صحة وسلامة الجميع.



وأضافت أن الخدمات الصحية تحظى بكامل الدعم تشريعيا وتنفيذيا، مما كان له عظيم الأثر في الارتقاء بهذه الخدمات، لافتة إلى أن التغذية الصحية للأطفال في المراحل المبكرة مع اتباع نمط حياة صحي ورياضي الأساس لغرس عادات غذائية صحية سليمة تكفل نمو أطفال أصحاء.



وبينت أن العادات الغذائية غير الصحية وممارسة نمط حياة لا يتسم بالحركة أو بممارسة الرياضة من أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بالسمنة لدى الأطفال علاوة على العوامل الوراثية التي تحتاج إلى الكشف المبكر والتعامل معها منذ الصغر.



وأشارت إلى أن التثقيف الصحي عن كيفية اتباع عادات غذائية صحية ونشر ثقافة ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية يؤديان دورا كبيرا في الحد من السمنة لدى الأطفال وتوعية الأسرة بالتغذية السليمة للطفل.



وقالت المضف إنه انطلاقا من ذلك حرصت وزارة الصحة على إقامة هذا المؤتمر بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية في مجال سمنة الأطفال للوقاية منها ولإعداد أطفال أصحاء بدنيا وذهنيا من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا.



بدورها، أكدت رئيسة المؤتمر ومديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة د.نوال القعود ان ظاهرة سمنة الأطفال وصلت إلى معدلات تثير الذعر في العديد من البلدان ومنها الكويت حيث تشكل تحديا ملحا وخطيرا، لافتة إلى أن أهدف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة أدرجت مسألة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في عداد الأولويات الأساسية.



وأشارت إلى أن من بين عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض غير السارية تثير السمنة القلق على وجه خاص وان بمقدورها أن تبدد الكثير من الفوائد الصحية التي تسهم في زيادة رفع معدل المستوى الصحي في المجتمع.



وأوضحت أن المؤتمر يلقي الضوء على العديد من المحاور التي سيكون لها الأثر الملموس لتحقيق الهدف المنشود كجهات وافراد متخصصين، لافتة الى انه سيتم التطرق لعدة محاور، منها أولوية القاء الضوء على اجراءات الوقاية والحد من سمنة الأطفال.