ما أعداد المشخصين بمرض التوحد من الكويتيين وما النظام المتبع لتشخيص المتوحد وما المراكز الصحية المختصة وما دورها وما إجراءات وزارة الصحة في توعية وتثقيف المجتمع بالمرض؟



وجه النائب أسامة الزيد 5 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن قوة الإطفاء العام، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن الهيئة العامة للبيئة، ووزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن النظام المتبع لتشخيص المتوحد، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، ووزيرة الشؤون الاجتماعيـة والتنميــة المجتمعية ووزيرة الدولــة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن أعداد المشخصين بمرض التوحد من الكويتيين.



وجاء سؤاله إلى وزير الداخلية كما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد الضباط والأفراد في كل مركز مكافحة.



2 ـ ما آلية تحديد عدد الضباط والأفراد في كل مركز مكافحة؟



3 ـ إحصائية حوادث كل مركز لآخر خمس سنوات.



4 ـ ما المشاكل الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها كل مركز مكافحة؟



5 ـ عدد آليات الإطفاء المتوافرة والصالحة للاستخدام؟ مع بيان تفاصيل الأنواع في كل مركز مكافحة.



6 ـ عدد الأفراد الذين لديهم رخصة عامة لتشغيل الآليات في مراكز المكافحة.



7 ـ عدد الدورات التي تعقد كل سنة لتخريج أفراد متخصصين في تشغيل آليات الإطفاء.



8 ـ عدد الخريجين سنويا بتخصص تشغيل آليات الإطفاء.



9 ـ عدد مشغلي آليات الإطفاء لكل نوبة في كل مركز مكافحة.



10 ـ ما آلية توزيع الأفراد المتخصصين في تشغيل آليات الإطفاء في كل مركز وكل نوبة؟



11 ـ ما المزايا المالية التي يتمتع بها الفرد المشغل لآليات الإطفاء؟



12 ـ ما نظام ترقيات مشغلي آليات الإطفاء، وهل لديهم مزايا خاصة؟



13 ـ هل يسمح للأفراد المشغلين لآليات الإطفاء بتشغيل الآليات حتى بعد ترقيتهم إلى رتبة ضابط مع بيان الأسباب؟



14 ـ هل يوجد نقص في عدد مشغلي آليات الإطفاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل درست الحلول، وما الخطة لسد النقص، وما حاجة العمل للسنوات الخمس مع إمكانية وجود مراكز إطفاء جديدة؟



15 ـ ما إمكانية تقليص الفترة الزمنية لدورة مشغل آليات الإطفاء؟



16 ـ هل يوجد مركز متخصص في قوة الإطفاء العام لتخريج دورات مشغل آليات إطفاء (مركز مستقل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)؟



17 ـ عدد الأفراد الإطفائيين في كل نوبة؟ أطلب تزويدي بتفاصيل جميع المراكز وجميع النوبات.



وجاء سؤاله إلى وزير النفط كما يلي:



بعد تكليف سميرة الكندري بمنصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة واتخاذها إجراءات عدة، وحرصا على تطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والمعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المبررات القانونية التي بسببها أوقفت صلاحيات نواب المدير العام ومن ثم إرجاعها إليهم؟



2 ـ نمى إلى علمي ندب أحد موظفي الهيئة للقيام بعمل، لذا أطلب تزويدي بصورة ضوئية من القرار ـ إن وجد ـ وهل طبقت الضوابط الخاصة بديوان الخدمة المدنية المنظمة للندب؟



3 ـ نمى إلى علمي وقف قرارات لجنة التعيينات الخاصة بتسكين وشغل الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة رغم انتهاء اللجنة من أعمالها، لذا أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرارات اللجنة السابقة مقرونة بأسماء ومسميات أعضائها الوظيفية، وكذلك أسماء أعضاء اللجنة الحالية ومسمياتهم الوظيفية، ومبررات إلغاء اللجنة السابقة، وسبب الإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية مرة أخرى، وأي مخاطبات مرتبطة بهذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية.



وجاء سؤاله إلى وزير الصحة كما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أعداد المشخصين بمرض التوحد من الكويتيين.



2 ـ ما النظام المتبع لتشخيص المتوحد؟



3 ـ ما المراكز الصحية المختصة بالتوحد، وما دورها؟



4 ـ ما إجراءات وزارة الصحة في توعية وتثقيف المجتمع بمرض التوحد؟



5 ـ هل تدرب الأسرة أو تعطى دورة في حال تشخيص أحد أولادهم بمرض التوحد؟



6 ـ هل هناك مراقبة لأسعار مراكز التوحد الخاصة المهتمة بالعلاج التطوري لمرض التوحد وتدقيق لأصحاب الرخص؟



7 ـ هل هناك دعم حكومي في تحمل تكاليف العلاج التطوري في المراكز الخاصة حيث يحتاج هذا المرض إلى تدخل سريع ومبكر، علما أن هناك ضغطا شديدا على المراكز الحكومية؟



وجاء سؤاله إلى وزير التعليم العالي كما يلي:



قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2023 تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة 1 أبريل 2023 في إطار اهتمام الحكومة بالشباب لكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركاز المستقبل، ومحركي عجلة التنمية في البلاد، وما ورد ببيان مجلس الوزراء من أهمية تقديم أنواع الدعم والرعاية كافة للطلبة المبتعثين وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة في الخارج، فهم سفراء الوطن، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المبتعثين من جامعة الكويت الذين تشرف عليهم المكاتب الثقافية في مختلف دول الابتعاث، وما المخصصات التي تصرف لكل منهم؟



2 ـ متى كانت آخر زيادة لمخصصات المبتعثين من جامعة الكويت؟



3 ـ عدد المبتعثين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين تشرف عليهم المكاتب الثقافية في مختلف دول الابتعاث، وما المخصصات التي تصرف لكل منهم؟



4 ـ متى كانت آخر زيادة لمخصصات المبتعثين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



5 ـ عدد المبتعثين من معهد الكويت للأبحاث العلمية الذين تشرف عليهم المكاتب الثقافية في مختلف دول الابتعاث، وما المخصصات التي تصرف لكل منهم؟



6 ـ متى كانت آخر زيادة لمخصصات المبتعثين من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية؟



7 ـ هل طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء مناقشة موضوع زيادة المبتعثين خلال اجتماع مجلس الــوزراء موضــــــوع مخصصات المبتعثين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بما خلصت إليه المناقشة وإذا كانت الإجابة النفي، فإنني أطلب تزويدي بأسباب عدم نظر هذه الجهات الثلاث بموضوع المبتعثين.



وجاء سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية كما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أعداد المشخصين بمرض التوحد من الكويتيين.



2 ـ ما النظام المتبع لتشخيص المتوحد؟



3 ـ ما المراكز الصحية المختصة بالتوحد؟ وما دورها؟



4 ـ لماذا تصنف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مرض التوحد (كإعاقة ذهنية شديدة) على الرغم من وجود درجات للتوحد؟



5 ـ هل هناك متابعة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في شأن تعديل شدة التوحد في حال تحسن درجة التوحد؟



6 ـ هل يستحق أحد الوالدين المكلفين برعاية معاق تقاعدا طبيا في حال كانت درجة التوحد خفيفة؟



7 ـ هل يستحق كلا الوالدين المكلفين برعاية معاق تقاعدا طبيا في حال كانت درجة التوحد شديدة؟



8 ـ ما إجراءات وزارة الصحة في توعية وتثقيف المجتمع بمرض التوحد؟



9 ـ هل هناك أماكن ترفيهية أو نوادي تعليمية حكومية خاصة لمرضى التوحد تناسب حالاتهم؟



10 ـ هل تدرب الأسرة أو تعطى دورة في حال تشخيص أحد أولادهم بمرض التوحد؟



11 ـ هل هناك مراقبة لأسعار مراكز التوحد الخاصة المهتمة بالعلاج التطوير لمرض التوحد وتدقيق لأصحاب الرخص؟



12 ـ هل هناك دعم حكومي في تحمل تكاليف العلاج التطوري في المراكز الخاصة حيث يحتاج هذا المرض إلى تدخل سريع ومبكر، علما أن هناك ضغطا شديدا على المراكز الحكومية؟