

وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء كالتالي:



1 ـ كم تبلغ قيمة عقود النظافة لجميع المحافظات؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود وأسماء الشركات وفقا لكل محافظة؟



2 ـ هل قامت الوزارة بمراجعة عقود النظافة بجميع المحافظات من ناحية المواصفات الفنية والمالية لتتناسب مع المتطلبات البيئية الحديثة؟



3 ـ هل تقوم الوزارة بمراجعة أداء الشركات التي تم التعاقد معها ميدانيا عن طريق تواجد موظفي البلدية المختصين بهذا الأمر؟



4 ـ هل تم تجديد عقود شركات نظافة عليها مخالفات سابقة؟



5 ـ مع تطور وسائل التنظيف هل تقوم الوزارة بالتدقيق على مدى جودة الآليات المتوافرة لدى شركات عقود النظافة؟



6 ـ هل عقود الشركات والعمالة والآليات تكفي احتياج جميع المناطق؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بها.



7 ـ ما المواصفات والمعايير التي يتم من خلالها اختيار شركات عقود النظافة؟



8 ـ هل تقوم الوزارة بإلزام شركات عقود النظافة بتوفير هوية لكل عامل نظافة؟



9 ـ هل هنالك لائحة تعمل بها الوزارة مع عقود شركات النظافة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بها.



10 ـ ويرجى تزويدي بجميع المخالفات على شركات عقود النظافة في آخر خمس سنوات مع ذكر الاجراءات المتخذة حولها؟



11 - ما اجراء الوزارة حول تلقي الشكاوى من المواطنين حول النظافة وهل تقوم بمتابعتها ؟ مع تزويدي بالمدة الزمنية لمعالجتها.



12 ـ هل هنالك شركات عقود نظافة تقوم بتأخير صرف رواتب العمالة؟ وهل تلقت الوزارة شكاوى حول ذلك؟ مع تزويدي بالإجراءات المتخذة.



كما وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن قرارات منع التداول وإلغاء الختم القديم للذهب، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم استمرت فترة استخدام الختم السابق المذكور في القرارين رقمي 114 و216 لسنة 2021؟



2- هل كان الختم السابق الملغى في قرار 114 لسنة 2021 متوافقا مع معايير مكافحة الغش وشروط وقوانين مكافحة غسيل الأموال؟



3- ما قوانين وشروط مكافحة غسيل الأموال التي تنص على الأمور الفنية الخاصة بأختام الذهب؟



4- ما الفروقات الفنية بين الختم السابق والجديد؟ وما الذي يجعل الختم الجديد لا يمكن تزييفه؟



5- ما الجهة التي صممت الأختام الجديدة؟ وما مؤهلاتها وخبراتها في هذا المجال؟ مع تقديم ما يثبت ذلك، وما صحة قيام طرف أجنبي بالتصميم؟ وهل يتعارض ذلك مع سرية وأمن المعلومات؟



6- حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، فأحد أسباب تغيير الختم القديم هو منع بيع المشغولات الذهبية المستعملة، ما القوانين أو القرارات والمعايير والمقاييس الفنية لتنظيم وتصنيف المشغولات الذهبية المستعملة؟



7- حسب تصريحات المسؤولين في الوزارة، فأحد أسباب تبديل الختم القديم هو منع بعض التجار من بيع المشغولات المستعملة على أنها جديدة بعد أن يغسلها (حسب تصريح وكيل الوزارة بالتكليف في لقاء مصور وتصريحات وبيانات أخرى للوزارة في القنوات الإعلامية الرسمية والخاصة) يرجى تقديم شرح فني لإيضاح كيف سيمنع الختم الجديد التاجر من عمل هذه الطريقة مع المشغولات المستعملة المختومة بالختم الجديد؟



8- بناء على الأسباب التي أعلنتها الوزارة بإعادة الختم للمشغولات المدموغة بالختم القديم مجانا ومن دون رسوم، ما السند القانوني لتنازلها عن الأموال العامة؟ وما النظام المحاسبي لتنظيم وحساب عملية ختم المشغولات منعا لأي تلاعب أو سوء استخدام؟



9- منذ بداية العمل بنظام ختم الذهب والمجوهرات في الكويت، هل سبق منع تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المختومة بالختم القديم من التداول كأحد إجراءات تغيير الختم القديم بجديد؟



10- ما الهدف والغاية من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانت جديدة من بعد تاريخ 2021/12/31؟ ولماذا اقتصرت على المشغولات المعروضة للبيع فقط وليس المخزنة لدى التجار؟ ألا يتعارض ذلك مع قوانين الوزارة التي تخالف كل مشغول لا يتطابق مع شروط ومعايير الوزارة إذا كانت بحوزة التاجر؟ ولماذا استثنيت؟



11- ما صحة الأخبار المنشورة بتاريخ 20 يونيو 2021 في جريدة الجريدة بعنوان (هل ذهب الكويت مزور) عن مصير التحقيقات في الوزارة بسبب ضياع 4 أختام، وغياب بلاتين 6 أجهزة؟



في حال صحة الخبر، يرجى تزويدي بنتيجة التحقيقات والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.



12- كم تبلغ الكمية الإجمالية للذهب والمشغولات المختومة بالختم القديم الأخير منذ تاريخ البدء به حتى تاريخ التوقف عن استخدامه؟ وهل أخذ في الاعتبار طريقة التعامل مع الكميات المتداولة المتبقية منها التي ستتأثر بالقرار الوزاري بمنع تداولها بعد تاريخ 2021/12/31 إذا لم يعد ختمها بالختم الجديد؟



13- هل توجد رخصة لمصفاة ذهب أو ما يماثلها في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل المنشأة قائمة؟ إذا كانت موجودة، فمتى أصدرت؟ ومن صاحب الترخيص؟ وما الشروط المطلوبة؟ وهل الترخيص متاح للجميع؟ وكم عدد التراخيص المماثلة ومن أصحابها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل توجد طلبات لإصدار رخصة مصفاة ذهب أو ما يماثلها؟ وكم عددها؟ وهل قدم أي منها عن طريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟



14- هل تحتاج مصفاة الذهب للذهب المستعمل (الكسر)؟ وما أقل كمية يحتاج اليها ليبدأ بالإنتاج؟



15- استنادا الى اعتمادها على الذهب المستعمل (الكسر)، هل من الممكن أن تستفيد أي مصفاة للذهب أو مصنع لسكب السبائك الذهبية من أثر القرارين رقمي 114 و216 لسنة 2021 والإجراءات اللاحقة لهما من ممارسات وتصريحات لمسؤولي الوزارة، بأي شكل من الأشكال؟



16- ما التاريخ الفعلي لبدء دمغ المشغولات والمعادن الثمينة بالختم الجديد؟



17- هل نشر إعلان رسمي لاستدعاء التجار أو المستهلكين لتقديم مشغولاتهم المدموغة بالختم القديم لإعادة دمغها بالختم الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تاريخ نشر الإعلان؟ وفي أي وسائل إعلانية؟



18- هل طبقت أي دولة إجراءات مماثلة لما ورد في القرار رقم 114 لسنة 2021 والقرار رقم 216 لسنة 2021 التي تشمل منع التداول وإلغاء الختم القديم واعتبار كل مشغول مختوم به مستعملا حتى وإن كان جديدا كإجراء روتيني لتغيير ختم المشغولات الذهبية؟ وما تلك الدول -إن وجدت-؟



19- عدد الشركات الحاصلة على إعفاء من ختم الوزارة، وما أسماء تلك الشركات؟ ومن ملاكها؟ وكم تبلغ كميات المشغولات المعفية من الختم في الورق المحلي منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء إلى تاريخه؟



20- كيفية الكشف والتعامل مع المشغولات المعفية من الختم في الجولات التفتيشية للتأكد من مطابقتها شروط ومعايير الوزارة، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن الختم الأجنبي غير مزور، وأن المشغولات دخلت للبلاد بشكل شرعي، وأنها مطابقة شروط وقرارات مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى بقية الشروط والقوانين التي ذكرتها الوزارة كأساس لتطبيقها القرارات المعلقة بحظر تداول مشغولات الختم القديم، وقرار الإعفاء من الختم، وغيرها من القرارات الخاصة بالمعادن الثمينة؟



21- هل مشغولات وذهب الشركات المعفاة من الختم تمر بنفس وكل الإجراءات الوزارية المطبقة على مشغولات ومجوهرات الشركات غير المعفاة منذ دخولها للبلاد حتى تسليمها لأصحابها؟



22- ما الرسوم التي تدفعها الشركات المعفاة من الختم للدولة؟ وهل هذه الرسوم تتساوى في القيمة مع رسوم الفحص والدمغ؟



23- هل استثناء مشغولات بعض الشركات المعفية من الختم يؤثر على عدالة وتكافؤ الفرص بالمنافسة في السوق بين التجار بأي شكل من الأشكال؟ مع توضيح الأسباب بالتفصيل.



24- كم تبلغ كميات المشغولات الذهبية والمشغولات الثمينة التي أدخلتها الشركات المعفاة من الختم منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء؟



25- كيف يمنع القرار تداول المشغولات المختومة بالختم القديم بعد تاريخ 2021/12/31، وفي الوقت نفسه تعده الوزارة مستعملا؟ وما الغرض من هذا التصنيف طالما كان المشغول ممنوعا من التداول؟



26- كم يبلغ عدد مراكز فحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟ وما إجمالي أقصى كمية يومية لفحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة؟ (الجواب بالكيلوغرام).