وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية واختصاصاتها، ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية واختصاصاتها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- من هم العاملون في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية؟ وما مؤهلاتهم الدراسية؟ وهل ندبوا أو نقلوا إلى مكتب الوكيل المساعد؟ مع تزويدي بالقرارات ذات الصلة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع اللجان في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية.



2- مدير إدارة المستودعات الطبية:



من مدير إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، كما يرجى تزويدي بالاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي، وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



3- مراقب الأدوية:



أ- من مراقب الأدوية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، كما يرجى تزويدي بالاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



ب- عدد الصيادلة والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التابعين لمراقبة الأدوية، وما طبيعة عملهم؟ وما مؤهلهم الدراسي؟ وهل اعتمد التعليم العالي مؤهلاتهم الدراسية؟ يرجى تزويدي بعددهم وجنسياتهم واعتماد التعليم العالي لاستماراتهم.



4- رئيس قسم الحبوب:



من هو رئيس قسم الحبوب؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، كما يرجى تزويدي بالاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



5- رئيس قسم الحقن:



من رئيس قسم الحقن؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، واسمه الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية، وأين حصل عليه، واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة، وتاريخ حصوله عليه؟



6- رئيس قسم المستحضرات:



من رئيس قسم المستحضرات؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



7- رئيس قسم الطعوم والكلى الصناعية:



من رئيس قسم الطعوم والكلى؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



8- رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية:



من رئيس المخدرات والمؤثرات العقلية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



9- مراقب اللوازم:



أ- من مراقب اللوازم الطبية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



ب- عدد الصيادلة والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التابعين لمراقبة اللوازم وما طبيعة عملهم؟ وما مؤهلاتهم واختصاصاتهم؟ وما الأعباء العملية والوظيفية المنوطة بهم؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات.



10- رئيس قسم الأربطة والخيوط الجراحية:



من رئيس قسم الأربطة والخيوط الجراحية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



11- رئيس قسم المستهلكات الطبية:



من رئيس قسم المستهلكات الطبية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



12- مراقب المخازن:



من مراقب المخازن؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



عدد الصيادلة والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التابعين لمراقبة المخازن، وما طبيعة عملهم؟ وما مؤهلهم الدراسي؟



13- رئيس قسم الاستلام:



من رئيس قسم التسلم؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



14- رئيس قسم متابعة العقود:



من رئيس قسم متابعة العقود؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



15- مراقب المالية:



من مراقب المالية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية؟ وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



ما الأقسام التابعة للمراقبة؟ يرجى تزويدي بأسماء رؤساء الأقسام وقراراتهم ومقر عملهم السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي لهم ومؤهلهم الدراسي والشهادة العلمية وأين حصلوا عليه؟ واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجهم الوظيفي؟ وما سنوات خبرتهم في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصلوا على التدرج الوظيفي في إدارة المستودعات الطبية؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواهم في الكادر الوظيفي وتاريخ حصولهم عليه؟



16- إدارة الهندسة الطبية:



من مدير إدارة الهندسة الطبية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الهندسة الطبية؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الهندسة وتاريخ حصوله عليه؟



17- مراقب المختبرات:



من مراقب المختبرات؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية؟ وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الهندسة الطبية؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في الكادر المختص بالمؤهل العلمي وتاريخ حصوله عليه؟



18- قسم المحاليل واللوازم المخبرية:



من رئيس قسم المحاليل واللوازم المخبرية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الهندسة الطبية؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في الكادر المختص بالمؤهل العلمي وتاريخ حصوله عليه؟



19- قسم المستهلكات المخبرية:



من رئيس قسم المستهلكات المخبرية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الهندسة الطبية؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في الكادر المختص بالمؤهل العلمي وتاريخ حصوله عليه؟



20- مراقب التجهيزات الطبية:



من مراقب التجهيزات الطبية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي والشهادة العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي؟ وما تدرجه الوظيفي؟ وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الهندسة الطبية؟ يرج تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في في الكادر المختص بالمؤهل العلمي وتاريخ حصوله عليه؟



21- عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التابعين للمراقبة المالية، وما طبيعة عملهم؟ وما مؤهلهم الدراسي؟



22- ما طبيعة عمل إدارة المستودعات الطبية؟ وهل العاملون بها من موظفين إلى رؤساء أقسام إلى مراقبين إلى مدير إدارة مؤهلين للقيام بمهام الإدارة؟ وهل روعي اشتراط ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على أن يحق للموظف التدرج الوظيفي حسب التسلسل الإداري عمل بمدة زمنية لا تقل عن سنتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بجميع الصيادلة الحاصلين على بدل تدريب في الإدارة وما البرنامج التدريبي؟ وكم تستغرق المدة الزمنية لاستكمال التدريب وتأهيلهم للعمل في إدارة المستودعات الطبية؟ يرجى تزويدي بقائمة أسماء ومؤهلات المدربين، وقائمة بأسماء المتدربين مع تحديد نوع التدريب.



23- إدارة الخدمات الصيدلانية:



من مدير إدارة الخدمات الصيدلانية؟ مع تزويدي بقراره ومقر عمله السابق -إن وجد-، والاسم الرباعي ومؤهله الدراسي وشهادته العلمية وأين حصل عليه واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي لجميع مؤهلاته الدراسية بكالوريوس الصيدلة، ودرجة الماجستير، ونوع التخصص، ودرجة الدكتوراه، ونوع التخصص، ما تدرجه الوظيفي، وما سنوات خبرته في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصل على التدرج الوظيفي في إدارة الخدمات الصيدلانية؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه؟



ما المراقبات التابعة للإدارة؟ مع تزويدي بقراراتهم ومقر عملهم السابق -إن وجد-، والأسماء الرباعية لهم ومؤهلهم الدراسي وشهادتهم العلمية وأين حصلوا عليها؟ واسم الجامعة والمعادلة من التعليم العالي، ما تدرجهم الوظيفي؟ وما سنوات خبرتهم في كل تدرج وظيفي؟ وهل حصلوا على التدرج الوظيفي في الإدارة ذاتها؟ يرجى تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، وما مستواهم الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصولهم عليه؟