تنظم وزارة الصحة مؤتمر الأشعة التشخيصية يوم الخميس تحت شعار «أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية وعلاج الأورام والطب النووي» تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ويستمر ثلاثة أيام. وقالت رئيسة مجلس أقسام الأشعة في الوزارة د.بثينة الكندري ان المؤتمر يناقش أحدث التطورات في الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي ويستمر على مدى ثلاثة أيام، مبينة أنه يشكل تعاون بين تخصصات الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي. من جانبها، أكدت رئيسة قسم الأشعة في مستشفى العدان رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د.لطيفة الكندري أن المؤتمر يقدم نافذة تفاعلية لبعض الحالات التي يتابعها مجلس الأقسام من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤتمر، موضحة أن ذلك يأتي ضمن نظام التعليم الطبي المستمر حيث يحصل المشارك على 20 نقطة، لافتة الى أن الأطباء المشاركين تتراوح أعدادهم بين 450 و 500 طبيب.