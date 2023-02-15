عبدالكريم العبدالله



قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن مركز تيماء الصحي لطب الأسنان نقلة نوعية غير مسبوقة في منطقة الجهراء الصحية وإضافة جديدة لمنظومة خدمات طب الأسنان سواء على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية أو على مستوى المراكز التخصصية لطب الأسنان.



واضاف الوزير العوضي في تصريح صحافي عقب افتتاح مركز (تيماء الصحي لطب الأسنان) ان المركز يحتوي على 18 عيادة تخصصية موزعة على ستة أقسام تقدم خدمات علاجية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة بما يتوافق مع معايير الجودة لضمان سلامة المرضى.



وأشار إلى أن المركز الجديد يتكامل مع الإنجازات والمشاريع الإنشائية والتطويرية لوزارة الصحة، ضمن الخطط الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة، مما سيكون له المردود الإيجابي لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة لخدمات طب الأسنان بمحافظة الجهراء.