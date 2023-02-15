تقدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح برغبة طالب فيه بتعيين المتطوعين في الجيش الحاصلين على شهادة جامعية برتبة وكيل أول.



وقال الدمخي في مقدمة الاقتراح: إنه نظرا للظلم الواقع على حملة الشهادات الجامعية ومن باب إنصافهم ولما له من تأثير إيجابي وتحفيز للتطوع بالجيش الكويتي.



ونص الاقتراح على ما يلي: «إلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2019 والعودة إلى القرار السابق بحيث يكون (يلتحق المتطوعون الحاصلون على شهادة جامعية صادرة من جامعة الكويت أو من الجامعات المعتمدة من الدولة بمدرسة ضباط الصف ويعينون برتبة وكيل أول)».