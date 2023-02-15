

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا مشتركا إلى 3 وزراء، بشأن صحة صدور قرارات بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، وأعضاء المحكمة الدستورية، والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ونص السؤال على ما يلي:



قررت المادة (80) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل صدرت قرارات بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، وأعضاء المحكمة الدستورية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب المنح؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات.