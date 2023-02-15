أسامة أبوالسعود



أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بندر النصافي عن استغرابه الشديد، لصدور قرار الوزارة والمعمم مؤخرا على قطاعاتها، بزيادة ساعات الدوام الرسمي على غير المعمول به منذ سنوات طويلة. وأكد مجلس الإدارة في مضمون تصريحه أن هذا القرار يتعارض بشكل بين مع ما باتت تتجه إليه حكومتنا من استحداث البدائل والحلول التي تقضي على حالة الاختناق المروري في الشارع الكويتي خاصة في ساعات الذروة، عبر منظومة البصمة المرنة، التي ستكون وبلا شك حلا ناجحا للتخفيف من حدة الأزمة المرورية.



وأكد مجلس الإدارة تخوفه مما قد ينجم عن هذا القرار من آثار سلبية على منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم على أداء العاملين وقد يتفاقم على المدى البعيد، كونه لا ينظر بحال من الأحوال للظروف الاجتماعية، لشريحة كبيرة من موظفي الوزارة



وتساءل مجلس الإدارة عن العائد من وراء هذا التغيير، خاصة أن النظام المطبق منذ سنوات طويلة لم يتسبب في إعاقة العمل اللهم إلا التشديد على موظفي الوزارة، وفي المقابل من ذلك اتجهت بعض وزارات الدولة للتخفيف عن كاهل موظفيها بتقليص ساعات العمل لديها.