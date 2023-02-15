عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعا بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان، وذلك لاتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد.



وبهذه المناسبة، قال أمين السر العام محمد الصرعاوي إن مجلس الإدارة وافق على تكليف رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان بحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ المقررة إقامته بمدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 10 الى 15 مارس المقبل.

وأوضح الصرعاوي ان المجلس قرر اقامة حفل لتكريم إعلاميي النادي والحكام الذين اجتازوا دورات الحكام للموسم الرياضي 2022-2023 يوم 22 الجاري والذي سيشهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون خاص مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من أجل تبادل المعلومات وإجراء ورش العمل والمحاضرات التوعية، وذلك بمركز شباب جابر الأحمد بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية.

وأشار الصرعاوي إلى أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه تجديد عقود مدير لعبة التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء مهدي بن حيدر، ومديرة الفرق النسائية بالنادي هنادي الزعابي، ومدير لعبة الغوص الحر ورماية الأهداف تحت الماء نايف الكندري للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بعد تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات وتحقيق مراكز متقدمة بالبطولات الدولية.