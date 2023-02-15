علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات جمركية بشأن إضافة وتعديل رسوم خدمات التخليص الجمركي التي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك، إذ قضى في التعليمات الجديدة بتعديل الرسوم الواردة في البند الرابع بشأن رسوم المطبوعات ضمن التعليمات الجمركية 50 لسنة 2003. وتضمنت قائمة الرسوم تجديد هوية مخلص جمركي بقيمة 10 دنانير، وشهادة لمن يهمه الأمر بـ 5 دنانير، وتحويل من مكتب تخليص لمكتب آخر بـ 20 دينارا. وقضى الفهد بأن يضاف على البند أولا «التسجيل في اختبارات التخليص» من التعليمات الجمركية رقم 10 لسنة 2020 رسم بقيمة 20 دينارا تستوفى عند طلب التسجيل في دخول اختبارات التخليص الجمركي، على أن يكون العمل بتلك الرسوم المعدلة من تاريخ 13 الجاري.