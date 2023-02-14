بالعفوية والبهجة انطلقت ضحكات أطفال "متلازمة الداون" ممزوجة بالحب والفرح وهم يتشاركون مع أقرانهم الاصحاء الاحتفاء بالأعياد الوطنية وينشدون كلمات الحب للوطن والولاء والتضحية من أجله.



والفعالية التي نظمتها اليوم الثلاثاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بمناسبة الأعياد الوطنية تأتي متوافقة مع الرؤية الحكيمة للجهات الرسمية بالبلاد لدمج واشراك الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بشتى المجالات والمناسبات المتنوعة.



وبدت على هذه الفئة الألفة السريعة مع الآخرين وهو ما تمتاز به لا سيما من يعتاد منهم على المشاركة بالفعاليات العامة والاحتفالات.

ولعل الأمر يمنحهم فرصة تطوير لغات الاتصال اللفظي والجسدي مع الآخرين لا سيما عند الالتقاء بشرائح المجتمع المختلفة ما ينعكس ايجابا على انفعالاتهم ويحسن حالتهم النفسية.



ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام لافت على مستوى الأفراد والمؤسسات في البلاد عبر سن قوانين تحفظ حقوقهم وتنظم شؤونهم المتنوعة أو عبر بناء منشآت ومراكز صحية تأهيلية تهدف لعلاج وتأهيل هذه الشريحة المهمة والمؤثرة بالمجتمع.