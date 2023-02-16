بالعفوية والبهجة، انطلقت ضحكات أطفال «متلازمة الداون» ممزوجة بالحب والفرح وهم يتشاركون مع أقرانهم الأصحاء الاحتفاء بالأعياد الوطنية وينشدون كلمات الحب للوطن والولاء والتضحية من أجله.



والفعالية التي نظمتها أمل من أمس الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بمناسبة الأعياد الوطنية تأتي متوافقة مع الرؤية الحكيمة للجهات الرسمية في البلاد لدمج وإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بشتى المجالات والمناسبات المتنوعة.



وبدت على هذه الفئة الألفة السريعة مع الآخرين وهو ما تمتاز به، لاسيما من يعتاد منهم على المشاركة في الفعاليات العامة والاحتفالات.



ولعل الأمر يمنحهم فرصة تطوير لغات الاتصال اللفظي والجسدي مع الآخرين لاسيما عند الالتقاء بشرائح المجتمع المختلفة، ما ينعكس إيجابا على انفعالاتهم ويحسن حالتهم النفسية.



ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام لافت على مستوى الأفراد والمؤسسات في البلاد عبر سن قوانين تحفظ حقوقهم وتنظم شؤونهم المتنوعة أو عبر بناء منشآت ومراكز صحية تأهيلية تهدف إلى علاج وتأهيل هذه الشريحة المهمة والمؤثرة بالمجتمع.