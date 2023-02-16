صلاح العوفان: الاحتفالية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت عبر العزف المباشر تخليداً للشهداء

د.رشيد البغيلي: أوركسترا إنسانية عالمية بمشاركة عدد من الموسيقيين العالميين والكويتيين لتكريم الشهداء

دارين العلي



أطلقت «طيور الدار» في سماء الموسيقى الحية، فغردت ألحانا عذبة وأنغاما وطنية صدحت في سماء مركز الشيخ جابر الثقافي فبعثت في النفوس حماسة عالية أعادت عبق الماضي بلوحات حية تجسد فيها حب الوطن تكريما وتخليدا لشهدائنا الأبرار.



مركز الشيخ جابر كان امس الاول على موعد مع الأوبريت الاوركسترالي الحي الأول من نوعه في الكويت الذي نظمه مكتب تكريم الشهداء وأسرهم ضمن احتفالاته بالأعياد الوطنية «طيور الدار» برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة عدد من قيادات الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي.



تخلل الأوبريت عدد كبير مــــن الأغاني الوطنية القديمة بتوزيع جديد كأغنية «الكويت موطني»، وقصة النشيد الوطني، بالإضافة الى الاغاني الحديثة مثل «في هالبلد» وأغنية «طيور الدار»، حيث لاقى الأداء الاوبرالي للاوركسترا بقيادة المايسترو الهولندي جورج تيجمن إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع المقطوعات الموسيقية التي أثارت روح الحماسة والوطنية في نفوسهم.



وأعرب مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن امتنانه لحضور وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله لحفل «طيور الدار» والذي تخلله معرض صور للفعاليات التي نظمها المكتب للاحتفال بالاعياد الوطنية لهذا العام.



وذكر العوفان أن المكتب قدم العديد من الفعاليات هذا العام منها بطولة كرة القدم للبراعم من عشر سنوات لأربع عشرة سنة وكذلك بطولة البادل، لافتا الى أن العمل الاوبرالي «طيور الدار» يعتبر الفعالية الثالثة ضمن الاحتفالات حيث ستقدم الاوركسترا بمساعدة موسيقيين عالميين لتقديم حفل يليق بالكويت وأعيادها الوطنية ولتخليد شهدائها الأبرار.



وقال ان هذه الاحتفالية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت عبر العزف المباشر لعمل اوكسترالي عن الكويت وعن شهدائها، مشيرا الى أن العمل من كلمات فايق عبدالجليل وألحان عبدالله الراشد، رحمهما الله، إضافة الى أغان وطنية قديمة أعيدت صياغتها بطريقة حديثة وموسيقى عالمية أوكسترالية.



وقال العوفان إن احتفالات المكتب وفعالياته تستمر عبر مسابقة التصوير التي تنقسم الى قسمين، المحترفين والهواة بكاميرا الهواتف، لافتا الى معرض الصور الضوئية في مركز الشيخ جابر الثقافي والذي يمثل الفعاليات التي نظمها المكتب.



أوركسترا إنسانية



بدوره، أعرب مدير المعهد العالي للفنون الموسيقية د.رشيد البغيلي عن سعادته للمشاركة بهذه الفعاليات الوطنية التي تعطي انطباعا حقيقيا لمواقف الشهداء وبطولاتهم العديدة الوطنية المؤكدة لحب الوطن والتضحية من اجله.



وأشار إلى أن العمل يتضمن العديد من الأعمال الموسيقية الوطنية الجديدة والمستوحاة من الاوبريتات القديمة مثــــل «الكويت موطني»، بالإضافة الى الأغاني الحديثة والفقرات التي تدمج الإيقاعات التراثية الوطنية بالموسيقى العالمية، مؤكدا ان جميع مقدمي الأعمال متخصصون في أعمالهم سواء من الموسيقيين المحليين أو الأجانب.



وقال ان مشاركة المعهد تأتي تأكيدا لاعتزازه ببطولات شهداء الوطن بأوركستــرا إنسانيــة عالمية بمشاركة عدد من الموسيقيين من دول العالم، بالإضافة الى الموسيقيين الكويتيين لتكريم الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون وهي أرواحهم لتبقى الكويت شامخة ذات راية خفاقة على مدى التاريخ.



وقال ان احتفالية «طيور الدار» رؤية إنسانية ذات تفاصيل وطنية كبيرة تخاطب لغات الشعوب العالمية والثقافات الأخرى لبيـــان دور الشهــــداء والتضحيات الوطنية.



لقطات من الحفل



معرض صور



تخلل الحفل معرض صور ضوئية للفعاليات التي نظمها المكتب خلال الفترة الماضية ضمن احتفالاته بالأعياد الوطنية حيث تميزت بقوتها التعبيرية عن حب الوطن والجهود التي تبذل لإعلاء شأنه.



حقبات تاريخية



رافقت الاوركسترا فقرات تاريخية قدمها الفنان جاسم النبهان وثق خلالها حقبات من تاريخ الكويت وقصة مسابقة النشيد الوطني وغيرها من القصص والأحداث التي أضافت أجواء استثنائية إلى الحفل.



«في هالبلد»



طالب الجمهور بعد انتهاء الحفل بإعادة إحدى الأغنيات التي لاقت استحسانا كبيرا من الحضور وعلى رأسهم راعي الحفل وفيها من حب الوطن الكثير ومن كلماتها «إي أفتخر في هالبلد، كل شي فيها غير، وعندي غلاها غير، دار الفخر دار الكرم دار المحبة والسعد، نحبها نحبها، نحيا نموت بحبها، أميرنا نواف، ومشعل على يمينه، وعالي علمنا عالي، وغالي وطنا الكويت».



تكريم المشاركين



قام مدير عام المكتب صلاح العوفان في نهاية الحفل بتكريم راعي الحفل الشيخ محمد العبدالله الذي قام بدوره بتكريم د.رشيد البغيلي والمايسترو جورج تيجمن.