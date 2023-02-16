وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن صرف المكافأة الطلابية بأثر رجعي للطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم، نص على ما يلي: أصدرت وزارة التعليم العالي خلال سنة 2022 قرارا بشأن صرف المكافأة الطلابية بأثر رجعي للطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم والذين لم يتمكنوا من استكمال وإنهاء معاملاتهم لتسلم المكافأة الطلابية ولم يتمكنوا من الاستفادة منها للعام الدراسي 2021/2020، لما لتلك السنة من ظروف مختلفة نظرا لجائحة كورونا، واستندت الى القرار رقم (221) لسنة 2011 وتعديلاته، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أولا - فيما يتعلق بقرار الصرف بأثر رجعي للعام 2021/2020:



1- صورة ضوئية من القرار أو التعميم الإداري الذي ينص على بدء صرف المكافأة الطلابية للعام الدراسي 2021/2020 بأثر رجعي للطلبة، وصورة ضوئية من قرار وقف العمل بهذا القرار مشفوعا بالتواريخ التي صدر فيها القرار أو التعميم داخليا لموظفي الوزارة أو خارج الوزارة للطلبة.



2- ما السند القانوني لصرف هذه المستحقات بأثر رجعي؟ وهل هناك أي استثناء أو تقدير حالة استندت إليها الوزارة في تحديد المستحقين لهذه المكافأة بأثر رجعي دون غيرهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر أي حالة خاصة استثنيت وسبب ذلك.



ثانيا - فيما يتعلق بالمعاملات التي قدمت من الطلاب في الموضوع ذاته:



3- ما إجمالي عدد المعاملات التي تقدم بها الطلاب وعدد المعاملات التي قبلت وصرفت المستحقات لها؟ مع تزويدي بجدول يحدد المبالغ التي صرفت للطلاب الذين استحقوا المكافأة بأثر رجعي مقسمة حسب بلد الدراسة وعدد الطلاب في كل بلد على حدة.



4- جدول يحدد عدد المعاملات التي رفضت مقسمة حسب بلد الدراسة وعدد الطلاب الذين رفضت معاملاتهم ولم تصرف المكافأة لهم بأثر رجعي في كل بلد على حدة.