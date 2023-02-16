وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات. ونص السؤال على ما يلي: في إطار الدور الرقابي الموكل لنواب مجلس الأمة، وحفاظا على المال العام من أي تجاوزات، وتعزيزا للدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كررت تقارير الديوان الملاحظات والمخالفات على المدير المالي في مكتب الوزير أعواما عدة، فما الإجراء المتخذ حيال المدير المالي؟ هل حققتم معه؟ وهل هو مستمر في عمله؟ هل المدير المالي كويتي أم غير كويتي؟ 2- ما تاريخ تعيينه أو ترقيته إلى مدير مالي؟ 3- كيف يؤتمن المدير المالي على ثروات البلد على الرغم من مخالفاته وتجاوزاته؟ وما الخطة الموضوعة لتفادي تجاوزات مستقبلية من المدير المالي أو الإدارة المالية؟ 4- هل تسلمتم المعدات وأكملت أعمال الصيانة مقابل ما صرف من مبالغ؟ وهل هناك إضافات جديدة في مصاريف الصيانة؟ 5-هل حققتم في الشكوى المقدمة من مدير المرافق على المدير المالي في شأن عقد الصيانة والأعمال؟ 6- من يترأس لجنة المشتريات (المناقصات) في المكتب؟ وما قيمة العقود التي يجب أن تمر على اللجنة للموافقة؟ وهل وافقت اللجنة على عقد الصيانة الذي تجاوزت قيمته مليوني جنيه إسترليني؟ 7- هل وافقت لجنة المشتريات (المناقصات) على ما صرف للبرامج Dimension (270) ألف جنيه استرليني للوحة متابعة وCharles River (202 مليون جنيه إسترليني لإدارة السندات)؟