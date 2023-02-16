أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرار إيقاف بدل الحجز وهل ستعيد وزارة الداخليةصرف البدل المذكور وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ إعادة صرفه



وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن صحة وقف بدل الحجز لكل القطاعات الميدانية، ونص السؤال على ما يلي: لما كانت وزارة الداخلية، متمثلة بمنتسبيها من ضباط وأفراد، المسؤولة عن حفظ أمن واستقرار الدولة الداخلي، لذلك يجب علينا إنصافهم وتوفير كل ما يلزم ليكونوا في أعلى مراحل العطاء والبذل لأجل الوطن.



وبما أن الوزارة أوقفت بدل الحجز ولم تصرف الملابس العسكرية للمنتسبين لها رغم إدراجها في الميزانية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل صحيح أن وزارة الداخلية أوقفت بدل الحجز لكل القطاعات الميدانية من دون أي سابق إنذار ما سبب ربكة لمن ينطبق عليهم هذا البدل، علما أن جميع القطاعات الميدانية ساعات عملها تتجاوز (12) ساعة وتعمل بنظام المبيت في العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما خطة الوزارة بهذا الشأن؟ وما البدائل التي ستوفرها الداخلية لتعويض رجال الشرطة؟



2- هل توجد ميزانية تدعم القطاعات الميدانية حفاظا على الأمن والمنظومة الأمنية خوفا من أي نقص أمني مستقبلا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب إيقاف بدل الحجز.



3- صورة ضوئية من قرار إيقاف بدل الحجز.



4- هل ستعيد وزارة الداخلية صرف البدل المذكور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ إعادة صرفه.



5- نمى إلى علمي أن جميع قوة الشرطة لم يتسلموا الملابس الصيفية والشتوية منذ عام 2018.. ما أسباب عدم الصرف؟ وهل أجري تحقيق بذلك، علما أنه توجد ميزانية مدرجة لها؟ لماذا لا تصرف الوزارة بدل كسوة لقوة الشرطة في حال عدم توفيرها من الوزارة؟