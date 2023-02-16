محمد شحاتة: هناك مفاجأة كبيرة للجمهور وكل الشكر إلى بهاء سلطان

من المتوقع تواجد عدد من الفنانين في هذا الحفل لدعم جورج وسوف



ياسر العيلة



أطلق الفنان جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان «نص عمري» مهديا إياها الى روح نجله «وديع» بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على رحيله، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني طوني قهوجي، واحتوى الكليب على الكثير من الصور ومشاهد الفيديو المؤثرة لأبرز اللحظات التي جمعت الوسوف بفلذة كبده الذي وصفه في الأغنية بأنه أحن الناس عليه، كما شدد الوسوف على معاني العائلة وأهمية ترابطها في الكليب من خلال مشاركة صور عائلته مجتمعة.



وقد نشر «سلطان الطرب» رابط الأغنية على حسابه الرسمي في «انستغرام»، وعلق عليها: (إلى حبيبي وديع، «نص عمري» أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده).



وهذه الأغنية الثانية لأبنه وديع، حيث طرح من قبل 15 عاما أغنية «أصعب فراق» بعدما قرر نجله الاتجاه إلى الخليج من أجل العمل مما اضطره إلى ترك والده، فكانت هذه بالنسبة لجورج من أصعب اللحظات التي مر بها، ولم يتخيل أن تتحول أغنيته لواحدة من أشهر أعماله وأكثرها مشاهدة، حيث حصدت 17 مليون مشاهدة عبر «يويتوب».



من جانب آخر، يتجاوز «سلطان الطرب» أحزانه ويعاود العمل وفق التزاماته الفنية من الحفلات والمهرجانات التي كان من المقرر ان يحييها يناير الماضي وفبراير الجاري والتي تم تأجيلها نظرا للظروف التي مر بها، وستكون العودة من الكويت من خلال حفل «سلاطين الطرب» الذي كان مقررا له ان يقام نهاية الشهر الماضي وتم تغيير موعده ليقام 10 مارس المقبل في قاعة البركة بفندق الجميرا.



وحول هذا الخبر تحدث مدير الحفل محمد شحاتة لـ «الأنباء»، قائلا: بالفعل الكويت ستكون المحطة الأولى لـ «سلطان الطرب» جورج وسوف لاستئناف حياته الفنية عقب رحيل نجله وديع، ومن حسن الحظ ان العودة ستكون من الكويت التي يملك الوسوف فيها قاعدة جماهيرية كبيرة سواء من الجمهور الكويتي أو الجاليات العربية بشكل عام، والجالية اللبنانية المقيمة هنا بشكل خاص، فجميعهم في انتظار رؤية مطربهم المحبوب الذي تعودوا ان يروه قويا أمام الأحزان.



وأكمل شحاتة: الجهة المنتجة للحفل بقيادة المنتج فهد العازمي وفرت كل الإمكانات الفنية والبشرية لخروج هذا الحدث الفني في أفضل صورة تليق بمكانة «سلاطين الطرب» جورج وسوف والمطرب بهاء سلطان، ومن المتوقع ان يشهد الحفل مفاجأة ضخمة فيها تشويق كبير للحضور، مضيفا: خلال الفترة الماضية كنت حريصا على التواصل الدائم مع «سلطان الطرب» وإدارة أعماله للتنسيق حول كل التفاصيل ليخرج الحفل بالشكل الذي يرضي عشاقه وعشاق بهاء.



من جانب آخر، أشاد شحاتة بالنجم بهاء سلطان الذي وافق على تأجيل الحفل في موعده السابق تقديرا للظروف التي مر بها الوسوف. وأكد مشاركته في أي وقت يتم تحديده لاحقا، وقال: هذا ما حدث بالفعل من بهاء الذي اعتذر عن اكثر من حفل ومناسبة فنية بسبب تعارض مواعيدهم مع حفل «سلاطين الطرب» وهذا شيء يحسب له.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» انه من المتوقع مشاركة وتواجد عدد من الفنانين في الحفل كنوع من الدعم المعنوي للنجم الكبير جورج وسوف.