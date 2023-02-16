أكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي أهمية الأمن المائي وارتباطه بالأمن الغذائي.



جاء ذلك في كلمة د.السديراوي نقلها بيان صحافي صادر عن المعهد خلال لقاء تنويري حول «الإدارة المستدامة لموارد المياه للأنشطة الزراعية» بمشاركة ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات حكومية.



ولفت د.السديراوي إلى أن نقص مياه الري يشكل خطرا على قطاع الزراعة في الكويت لاعتماده بشكل أساسي على توفر الكميات الملائمة من المياه ذات النوعية التي تتناسب واحتياجات المحاصيل الزراعية.



وقال إن هذا اللقاء يسلط الضوء على نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي تم إنجازها بنجاح بتمويل مشترك من قبل المعهد بعنوان «تأثير المياه شديدة الملوحة الناتجة من وحدات التناضح العكسي المستخدمة في مزارع الكويت على نوعية ومناسيب المياه الجوفية».



وأضاف أن نقص مياه الري بات مشكلة عالمية تؤرق متخذي القرار على كل المستويات، موضحا أن القطاع الزراعي يعد المستهلك الرئيسي للمياه.



وبين أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن ما يقارب 70% من المياه في العالم تستخدم للأغراض الزراعية ويفقد حوالي 30% منها بسبب الإفراط في الري أو الهدر غير المبرر الأمر الذي يمكن معالجته من خلال استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الممارسات الزراعية الحديثة.