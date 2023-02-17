اختتمت الأمانة العامة لمجلس الأمة برنامج التدريب الميداني لطالبات كلية الحقوق في جامعة الكويت للفصل الدراسي الأول (2022/ 2023)، بتكريم الطالبات المتميزات والمدربين وجميع العاملين على إنجاح البرنامج التدريبي.



وأعربت مديرة إدارة التدريب رنا الغانم عن شكرها للطالبات المشاركات في الدورة، مشيدة بالتزامهن وتفاعلهن مع البرنامج، والمدربين من الأمانة العامة الذين قدموا جهدا متميزا من خلال خبرتهم الطويلة في هذا المجال. وأكدت الغانم أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود إدارة التدريب التي خططت لهذا البرنامج، ومساعدة موظفي الأمانة من مختلف القطاعات، معربة عن شكرها لكل القطاعات والإدارات التي ساهمت في إنجاح البرنامج التدريبي.



واعتبرت الغانم أن تنامي أعداد الطالبات المشاركات في البرنامج خير دليل على نجاحه، حيث بدأ باستقبال 50 طالبة، وصولا إلى استقبال 154 طالبة.



بدورها، أكدت رئيسة قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية شهد القاشم أن كل المشاركين في هذا البرنامج أثبتوا جدارتهم واستحقوا الإشادة، مبينة أن نسبة الامتياز في درجات الطالبات المشاركات في البرنامج بلغت أكثر من 90%.



وتوجهت القاشم بالشكر للمدربين والمدربات من القطاعات المختلفة في الأمانة العامة لمجلس الأمة خصوصا قطاعي اللجان والجلسات والفريق الذي ساعد إدارة التدريب في الترتيبات المطلوبة للبرنامج التدريبي من قطاعات العلاقات والمراسم العامة والإعلام والخدمات.



وشهد الحفل الختامي للبرنامج التدريبي تكريم فريق العمل من إدارة التدريب، وعدد من موظفي الأمانة العامة المشاركين في البرنامج.