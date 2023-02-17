وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، عن خطة الوزارة والقطاع النفطي في استيعاب الشباب الكويتي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن تعيين مدير تنفيذي في البنك الدولي ممثلا لدولة الكويت.



وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:



يعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في الدولة ويعد الشباب الكويتي هم الثروة التي يجب استثمارها وتأمينها على ثروات الوطن والشباب لديهم من القدرة والطموح الكبير الذي يؤهله لتحقيق نجاحات متتالية في شتى المجالات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - النسبة المطلوبة لتجاوز اختبار اللغة الانجليزية للدبلوم في الوظائف النفطية.



2 - ما احتياجات الشركات النفطية للدبلوم في التخصصات المرتبطة بالقطاع النفطي خصوصا تخصصات التكنولوجيا وكذلك التخصصات الهندسية؟



3 - من يضع اختبارات التخصصات التي حصلت في جامعة الكويت في الشدادية؟ هل هي شركة النفط أم المركز المعني بتصميم الاختبارات في جامعة الكويت في الشدادية؟



4 - ما خطة الوزارة والقطاع النفطي في استيعاب الشباب الكويتي مع توجهات القيادة الرشيدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي ليمارس الخبرة النفطية على أرض الواقع؟



وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:



في شأن تعيين مدير تنفيذي في البنك الدولي ممثلا لدولة الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أعلن عن حاجة وزارة المالية إلى شغل وظيفة ممثل عن الكويت في البنك الدولي؟



2 - هل جرى تعيين دكتور من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب في هذه الوظيفة حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة؟



3 - ما التخصص الدقيق لشهادة الدكتوراه للدكتور المعين في هذه الوظيفة؟



4 - ما اسم الجامعة التي حصل منها على شهادة الماجستير؟



5 - هل أدين الدكتور بسرقة أبحـــاث علمية في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل أحيل إلى مجلس تأديبي؟



وما العقوبات القانونية التي صدرت في حقه بعد إدانتـــه بسرقة أبحــاث علمية؟