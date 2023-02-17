

نظم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع ندوة افتراضية بعنوان: «العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني»، وذلك صباح يوم الأربعاء الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز كخطوة من خطوات مواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم، سعيا للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات توفيرا للجهد والمال لطرفي النزاع خاصة بعدما ألقت جائحة كورونا في الأعوام السابقة بظلالها على كافة أنشطة التجارة وصعوبة التنقل من مكان لآخر للتوقيع على العقود التجارية، أو إبرام صفقات بشأنها، كما هددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.



وأشار الشايع الى أن هذه الندوة قد استظهرت مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطراف النزاع وفقا لاتفاقهم، أو في حالة أن تطرأ ظروف تحيل أو تمنع انعقاد الجلسات بحضور الأطراف مع هيئة التحكيم وتؤدي إلى تعطل الأعمال، كما سهلت الوسائل الإلكترونية التعاقد بين طرفي النشاط التجاري عن طريق التوقيع الإلكتروني دون مشقة السفر أو التنقلات لإتمام تلك العقود.



وأضاف أن إقامة مثل هذه الندوات تأتي تجسيدا لقرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته السابقة، والذي حرص على تفعيل استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل، واستحداث طرق بديلة لإرسال وتسلم المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.



وأكد الشايع أن الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، ومنها استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار.



يذكر انه قد حاضر في الندوة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق المصرية د.رضا محمود العبد، الذي تطرق من خلال هذه الندوة إلى عدة محاور تضمنت ماهية العقود الذكية ونشأتها وأهدافها ومكوناتها وإثباتها وقبولها وآلية عملها، كما أوضح إيجابيات وسلبيات العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض نماذج مختلفة من العقود التي يتم توقيعها إلكترونيا.