

بيروت - بولين فاضل



أثارت الفنانة نوال الزغبي، خلال الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا حول موضوع زواجها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها وهي مرتدية خاتم الزواج في يدها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ظهرت من خلالها وهي تمسك «وردة» ومرتدية «خاتما» في يدها، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الحب، إلا أن نوال قررت أن تحسم الأمور حول هذا الموضوع، من خلال تغريدة لها عبر «تويتر»، قالت من خلالها: «لم ولن أتزوج».



وطرحت الزغبي مع بداية عام 2023، أغنية بعنوان «أنا مش بتساب» التي قدمتها باللهجة المصرية بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وإخراج دان حداد.