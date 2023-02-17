

أسامة دياب



قالت السفيرة الأسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي، ان استراليا تقدر بشدة علاقاتها مع الكويت، بما في ذلك شراكتها التجارية القوية.



واضافت في تصريح صحافي: نحن فخورون بمساهمتنا في الأمن الغذائي الكويتي من خلال تصدير اللحوم عالية الجودة والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية على مدى عقود عديدة.



وقالت كيلي: بينما أعلنت الحكومة الأسترالية نيتها الإيقاف التدريجي لصادرات الحيوانات الحية عن طريق البحر، فإن الإيقاف التدريجي لن يبدأ في الولاية الحالية للحكومة الأسترالية التي من المقرر أن ينتهي عهدها في عام 2025 حيث ستجرى انتخابات جديدة في ذلك الوقت، وبالتالي لن يبدأ الإيقاف التدريجي لصادرات الأغنام قبل عام 2025.



وتابعت: في غضون تلك الفترة ستواصل أستراليا المشاورات مع شركائها الكويتيين حول جميع جوانب العلاقة، بما في ذلك التجارة والأمن الغذائي. نحن نتطلع إلى تنمية العلاقات التجارية في المستقبل والاستمرار في لعب دور رئيسي في تلبية احتياجات الأمن الغذائي بالكويت.