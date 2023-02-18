أكد سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر حرص الكويت الدائم على انتظام المشاركة سنويا في أعمال (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي تنطلق أعماله اليوم.



وثمن البدر في تصريح لـ (كونا) حرص القائمين على المؤتمر على توجيه الدعوة للكويت الأمر الذي يعكس التقدير الدولي للدور البارز الذي تضطلع به البلاد تجاه مختلف القضايا الدولية السياسية والأمنية والإنسانية.



وقال إن الكويت ستكون ممثلة بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله للمشاركة في أعمال الدورة الـ 59 لمؤتمر ميونيخ للأمن والذي تستمر أعماله حتى 19 الجاري.



وأضاف أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سيشارك أيضا كمتحدث رئيسي في الجلسة المعنية بمناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط والتي يستعرض خلالها رؤية الكويت ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.



وذكر البدر أن وزير الخارجية سيعقد على هامش أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة يبحث خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتابع أن دورة هذا العام تعقد في ظل ظروف وتحديات أمنية دولية بالغة الدقة والتعقيد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لحل العديد من النزاعات والصراعات.