ما سبب عدم قبول البلدية شكاوى المواطنين المقدمة على المطاعم والمقاهي في قطعة ٤ بمنطقة أبو الحصانية وكم عدد البلاغات والشكاوى الواردة في شأنها؟



وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي 4 أسئلة إلى 4 وزراء، هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن البلاغات في شأن المقاهي والمطاعم في أبو الحصانية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن التوجه لفصل قطاع التعليم عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدفاع، بشأن تصحيح ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.



وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:



انطلاقا من الحرص على سلامة وأمن المواطنين، وضمانا لبيئة سكنية سليمة، واستنادا إلى القوانين والقرارات التي تنظم العمل التجاري ومناطق السكن، فقد ساءنا ما يعانيه مجموعة من أهالي منطقة أبو الحصانية في قطعة 4 المجاورة لفندق سفير الفنطاس من جهة الشمال من إزعاج وضوضاء وروائح كريهة وممارسات غير لائقة تصدر من بعض المقاهي والمطاعم المجاورة لسكن المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة أن هذه المقاهي والمطاعم لديها موافقة من وزارة الداخلية للعمل لمدة 24 ساعة في اليوم؟



2- ما سبب عدم قبول مخافر وزارة الداخلية شكاوى المواطنين المقدمة على هذه المطاعم والمقاهي؟



3- كم عدد البلاغات الأمنية الواردة إلى وزارة الداخلية في شأن هذه المقاهي والمطاعم؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



نظرا لما تمثله الهيئة العامة للعليم التطبيقي والتدريب من أهمية كبيرة في المنظومة التعليمية للدولة، ولكونها تمثل الشريان الرئيسي الذي يزود سوق العمل بالطواقم الإدارية والفنية الماهرة، ولضمان تحقيق أكبر منفعة من هذا الكيان المحوري، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصادر بعام 2016 والذي يقضي بفصل قطاع التعليم عن التدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل يوجد لدى وزارة التعليم العالي توجه لتطبيق قرار فصل قطاع التعليم عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بجدول زمني لذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالأسباب.



2- ما سبب تأخر تطبيق قرار فصل قطاع التعليم عن التدريب في الهيئة؟



3- هل صدرت توصيات مكتوبة برفض قرار الفصل من أحد الأجهزة الحكومية أو اللجان الفنية أو المكاتب الاستشارية أو من أي جهة مخولة بدراسة موضوع الفصل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التوصيات.



4- كم عدد الجامعات الخاصة التي أنشئت بعد قرار الفصل الصادر عام 2016؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



انطلاقا من الحرص على سلامة وأمن المواطنين، وضمانا لبيئة سكنية سليمة، واستنادا إلى القوانين والقرارات التي تنظم العمل التجاري ومناطق السكن، فقد ساءنا ما يعانيه مجموعة من أهالي منطقة أبو الحصانية في قطعة 4 المجاورة لفندق سفير الفنطاس من جهة الشمال من إزعاج وضوضاء وروائح كريهة وممارسات غير لائقة تصدر من بعض المقاهي والمطاعم المجاورة لسكن المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة أن هذه المقاهي والمطاعم لديها موافقة من بلدية الكويت للعمل لمدة 24 ساعة في اليوم؟



2- ما سبب عدم قبول البلدية شكاوى المواطنين المقدمة على هذه المطاعم والمقاهي؟



3- كم عدد البلاغات الشكاوى الواردة للبلدية في شأن هذه المقاهي والمطاعم؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:



لما كان تقرير ديوان المحاسبة موضحا فيه المخالفات والملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارتكم والجهات والهيئات الخاضعة لإشرافكم والتابعة لمسؤوليتكم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات كافة ذات الصلة:



1- هل اتخذتم أي إجراءات لتصحيح ومعالجة هذه المخالفات والملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية؟



2- ما الإجراءات القانونية المتخذة في حق من تسبب في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية؟