عاطف رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن طرح المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية.

وأضاف العجمي في بيان صحافي أن طرح مناقصة البنية التحتية لمشروع جنوب سعد العبدالله جاء بعد موافقة لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة في اجتماعها اليوم، حيث أجمعت على أن يكون تاريخ الطرح يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الغرض من المشروع تنفيذ اعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للمشروع بمدة تنفيذ 48 شهرا، مبينا أنه تم تحديد عدة مناقصات للطرق والبنية التحتية الخاصة بالضواحي السكنية والمباني العامة والتي سيتم طرحها لاحقا وفق البرنامج الزمني المحدد لمناقصات المشروع.

وذكر ان مشروع جنوب سعد العبدالله يعد من المشاريع الإسكانية الكبرى والتي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن خطتها الإسكانية بمساحة 64 كم2 تقريبا.

ولفت إلى أن المشروع سيحتوي على 24508 وحدات سكنية بالإضافة الى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها والأنشطة الأخرى غير السكنية.

وبين أن طرح مناقصات المشروع مرتبط باجتماعات اللجنة المختصة والتي عقدت أول اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري، بعد ان استكملت الجهات الحكومية المشاركة فيها ترشيح ممثليها في العضوية، بناء على طلب المؤسسة منهم منذ ديسمبر الماضي.