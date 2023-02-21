وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن تخزين قواعد البيانات في الوزارات والجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن نظم حماية هذه البيانات، ونص السؤال على ما يلي:



1- ما الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في الوزارات والجهات التابعة لكم، وفي حال كونها شركات خاصة يرجى تزويدي بالآتي:



- نسخة من العقود الخاصة في هذا الشأن في كل وزارة وجهة تابعة لكم.



- كم قيمة كل عقد ومبالغ الصيانة فيه ومدته الزمنية.



- ما الأنظمة والبرامج المستخدمة بموجب كل عقد.



- ما المهام والتكاليف الأساسية المسنودة للشركة وفقا لكل عقد؟



- هل تشترط تدريب وتأهيل موظفي الجهات التابعة للوزارة من الكويتيين؟



- هل يمكن للشركة نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة في الوزارة والجهات التابعة لها للخارج من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟



- هل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحميل أو نقل هذه البيانات لخارج الكويت؟



- ما الإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو النقل للخارج؟



2- هل يتم تخزين قواعد البيانات (Data Base) الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها في الوزارة وتحت إشرافها وشروطها وبواسطة كوادر وطنية، وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟



3- ما معايير تقييم مدى أمن وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها؟ وهل يتم إخضاع أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية لجهة حيادية لتقييمها أمنيا واعتمادها؟ وما هذه الجهة، وما معايير اعتمادها؟



4- هل تملك الوزارة والجهات التابعة لها خطة مواجهة الكوارث (Disaster Recovery) في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك من المشاكل التي قد تعرضها للخطر؟ وما الجهات المرجعية الوطنية في الدولة التي يتم اللجوء إليها من أجل المشورة والدعم الفني والإرشادي في هذا الشأن؟