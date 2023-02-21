

وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عدد الموظفين الذين تم نقلهم أو ندبهم لمؤسسة الموانئ الكويتية وعما إذا كان يشملهم الاستثناء الذي حدده ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف النقل والندب بين الجهات الحكومية وما المميزات التي يحصل عليها العاملون في المؤسسة؟



وقال عاشور في مقدمة سؤاله: إنه في ظل تسريب العديد من الكتب في وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل خدمات موظفين من جهات حكومية إلى مؤسسة الموانئ الكويتية أتقدم بالأسئلة التالية:



1- كم عدد الموظفين الذين يعملون في جهات الدولة المختلفة والذين تم نقل خدماتهم أو ندبهم أو الاستعانة بهم للعمل في مؤسسة الموانئ الكويتية منذ 16/10/2022 وحتى تاريخ السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه الاسم وجهة العمل الأصلية والمسمى الوظيفي وأسباب النقل أو الندب أو الاستعانة.



2- هل جميع من تم نقلهم أو تم ندبهم أو تمت الاستعانة بهم يشملهم الاستثناء الذي حدده ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعميمهم الصادر منذ 2013 والذي يتم تجديده سنويا؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



3- كم عدد من تم نقلهم أو تم ندبهم أو تمت الاستعانة بهم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ 16/10/2022 حتى تاريخ ورود السؤال وتم إلغاء قرار نقله أو ندبه أو الاستعانة به.



4- ما المميزات التي يحصل عليها العاملون في مؤسسة الموانئ الكويتية وعلى أي أساس قانوني تم منحها لهم؟