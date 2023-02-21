

عبدالعزيز جاسم



أكد مساعد المدرب في الفريق الأول لكرة القدم في القادسية صالح الشيخ أن الفوز على السالمية 1-0 في الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز يعتبر «غاليا جدا» أمام منافس قوي وصعب، مشيرا إلى أن الانتصار في الأمتار الأخيرة من المباراة يدل على التركيز العالي للاعبين وهو أمر مميز، موضحا أن الجماهير التي حضرت كانت على أعصابها طوال المباراة ولكننا في النهاية فرحناهم، فكل الشكر لهم وللذين تابعوا أيضا من خلف الشاشة.



وأشار الشيخ إلى أن الشد في المباريات يحصل، لكننا في نهاية المباراة جميعنا أخوان ولا توجد أي مشاكل، لافتا إلى أن الحكم سعود السمحان كان أحد نجوم المباراة وقدم مباراة كبيرة، ونتمنى أن يسير الحكم على المنوال نفسه والمستوى.



وبين الشيخ أن القادسية فريق بطل ودائما الفرحة تنتهي بعد المباراة، لأنه يركز في المباراة المقبلة والتي ستجمعه مع الكويت الجمعة المقبل، مؤكدا أن تحديد مسار ومصير الدوري «تو الناس عليه».