وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن خطط وزارة الكهرباء في المناطق الجديدة، نص على ما يلي: في ظل التوسع العمراني الذي نراه وظهور مدن سكنية جديدة مثل مدينة جنوب صباح الأحمد ومدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع وكذلك مناطق جديدة مثل جنوب عبدالله المبارك وغيرها، وفي حالة عدم التركيز على وضع محطات توليد الطاقة الكهربائية وعدم وجود رؤية مستقبلية لمدة خمس سنوات وأكثر قد تحدث مشاكل ولن تتمكن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من توفير الكهرباء فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة الوزارة تجاه هذه المدن والمناطق الجديدة من ناحية تقديم الطاقة الكهربائية لها؟



2 - هل لدى الوزارة نية أو دراسة أو مشاريع مستقبلية لبناء محطات توليد للطاقة تساهم في تخفيف الأعباء عن المحطات الحالية في ظل هذا التوسع العمراني الذي نراه؟ مع تزويدي بها -إن وجدت-، وهل ستبرم الوزارة عقودا مع شركات محلية أو أجنبية لبناء المحطات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



3 - كم تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمحطات توليد الطاقة بالميغاواط؟ وهل تكفي لهذه المدن والمناطق الجديدة من دون الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة؟ في حال الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وفي حال الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالحلول المطروحة.