وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن عقود النظافة في المحافظات، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم تبلغ قيمة عقود النظافة لجميع المحافظات؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود وأسماء الشركات وفقا لكل محافظة.



2- هل راجعت بلدية الكويت عقود النظافة في جميع المحافظات من ناحية المواصفات الفنية والمالية لتتناسب مع المتطلبات البيئية الحديثة؟



3- هل تراجع البلدية أداء الشركات التي تم التعاقد معها ميدانيا عن طريق وجود موظفي البلدية المختصين بهذا الأمر؟



4- هل جددت عقود شركات نظافة عليها مخالفات سابقة؟



5- مع تطور وسائل التنظيف، هل تدقق البلدية على مدى جودة الآليات المتوافرة لدى شركات عقود النظافة؟



6- هل تكفي عقود الشركات والعمالة والآليات احتياج جميع المناطق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



7- ما المواصفات والمعايير التي يتم من خلالها اختيار شركات عقود النظافة؟



8- هل تلزم البلدية شركات عقود النظافة بتوفير هوية لكل عامل نظافة؟



9- هل توجد لائحة تعمل بها البلدية مع عقود شركات النظافة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



10- جميع المخالفات على شركات عقود النظافة في آخر خمس سنوات، مع ذكر الإجراءات المتخذة حولها.



11- ما إجراء البلدية حول تلقي الشكاوى من المواطنين حول النظافة؟ وهل تتابعها؟ مع تزويدي بالمدة الزمنية لمعالجتها.



12- هل توجد شركات عقود نظافة تؤخر صرف رواتب العمالة؟ وهل تلقت البلدية شكاوى حول ذلك؟ مع تزويدي بالإجراءات المتخذة.