وجه النائب عبدالله لأنبعي سؤالا إلى النائب الأول لـرئيـــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة ما يتداول عن التعطيل المتعمد للمعاملات من مدير مكتب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيــة، واستغلالـــه نفوذه وابتزازه الكثير من المراجعين لإتمام معاملاتهم؟
2- هل أجري تحقيق في الشبهة المثارة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق.
3- ما سبب استمراره على رأس عمله في ظل وجود مثل هذه الشبهات؟
4- في حال عدم وجود لجنة للتحقيق، ما أسباب عدم تشكيلها؟