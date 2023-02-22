وجه النائب عبدالله لأنبعي سؤالا إلى النائب الأول لـرئيـــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة ما يتداول عن التعطيل المتعمد للمعاملات من مدير مكتب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيــة، واستغلالـــه نفوذه وابتزازه الكثير من المراجعين لإتمام معاملاتهم؟



2- هل أجري تحقيق في الشبهة المثارة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق.



3- ما سبب استمراره على رأس عمله في ظل وجود مثل هذه الشبهات؟



4- في حال عدم وجود لجنة للتحقيق، ما أسباب عدم تشكيلها؟