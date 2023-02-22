وجّه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن صحة وجود موظفين ما زالوا يعملون في هيئة أسواق المال وعينوا في سوق الكويت للأوراق المالية بعد نفاذ القانون، ثم نقلوا إلى الهيئة، ونص السؤال على ما يلي:



قررت المادة (8) من الدستور تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما قررت المادة (7) المساواة بينهم، وحيث نصت المادة (157) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن «دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ..» وحيث إن القانون صدر في 21 فبراير 2010 في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا في 20 مارس 2010، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل يوجد موظفون ما زالوا يعملون في الهيئة وعينوا في سوق الكويت للأوراق المالية بعد نفاذ القانون، ثم نقلوا إلى الهيئة خلال الفترة من 20 مارس 2010 إلى 31 ديسمبر 2012، ما يترتب عليه مخالفة للمادة (157) من القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراء المتخذ أو الذي سيتخذ تجاههم.