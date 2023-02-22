

قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم احتفالية خاصة لنزلاء دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة العيد الوطني وعيد التحرير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها التجاري احتفالا بالأعياد الوطنية وللتواصل مع جميع أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع: نسعى في البنك التجاري الكويتي دوما إلى إبراز روح التلاحم والتكاتف ومشاركة جميع فئات المجتمع احتفالاتهم بالمناسبات السعيدة، وعليه فقد آثرنا أن نشارك أباءنا وأمهاتنا، نزلاء دار رعاية المسنين، فرحة الأعياد الوطنية لتأكيد عمق الترابط والتواصل مع النزلاء من المسنين وتقديم التهنئة المصحوبة بأطيب التمنيات لهم بموفور الصحة والعافية في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا.

وقد قام البنك التجاري بإجراء الترتيبات المرتبطة بالزيارة، حيث قامت إحدى الفرق الموسيقية الشعبية بتقديم الأغاني الوطنية والتراثية القديمة لنزلاء الدار، فضلا عن تقديم الضيافة التي عكست الأجواء التراثية في الزمن الجميل وكأن البنك قد رجع بهم إلى يوم من أيام الاحتفالات القديمة بهذه المناسبة الوطنية، مما ساهم في رسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة على قلوبهم بفرحة العودة إلى الزمن الجميل وفرحة التذكير بالتراث الكويتي القديم.



هذا، وقد كان في استقبال فريق البنك التجاري مراقب إدارة رعاية المسنين جاسم الدالوي، ورئيس قسم رعاية المسنين رجال محمد العنزي، ورئيس قسم رعاية المسنين نساء هدى المطيري، وعدد من مسؤولي وموظفي دار المسنين، حيث أشادوا بمبادرة البنك تجاه المسنين ورعايته الدائمة لأنشطة منظمات المجتمع المدني في إطار مسؤوليته الاجتماعية والإنسانية.