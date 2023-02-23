القاهرة - ناهد إمام



ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم فحص 197 ألفا و82 طالبا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس (سي) لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة».



وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبدالغفار - في بيان امس - إن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس (سي).



وأضاف أنه تم فحص مليون و492 ألفا و82 طالبا بالمجان ضمن المبادرة منذ انطلاقها العام الدراسي الحالي وحتى أمس، حيث إن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.



من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي د.محمد ضاحي إنه تم فحص الطلاب من خلال 412 فريقا طبيا مدربا تابعا للهيئة، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة.



وأكد التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.



بدورها، أوضحت المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي د.هبة سعيد، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحي والبالغ عددها 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.