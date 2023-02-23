ليلى الشافعي



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، عبدالعزيز الماجد أهمية الاحتفال بذكرى الاستقلال والتحرير لإحياء تضحيات أبناء الكويت البواسل والشعوب الشقيقة والصديقة، والدعاء للشهداء الأبرار الذين كانوا إلى جانب الأسرى والمصابين الذين كانوا نبراسا للوطنية الحقيقية ومنارة للعزة والحرية ومثالا رائعا لوحدة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة تحت راية الدفاع عن الحق الكويتي.



وخلال رعايته وحضوره احتفال هيئة القصر السنوي بذكرى الأعياد الوطنية، أشار الوزير الماجد إلى حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل مع أبنائها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة إلى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية.



من جهته، أوضح المدير العامة للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس أن احتفالات هذا العام تم تنظيمها في حديقة العديلية بمشاركة القصر والمشمولين بالرعاية وأسرهم، وعدد من كوادر الهيئة.



وأوضح أن الفعاليات التي أقيمت على مدى نحو 7 ساعات شهدت العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة لكل الفئات العمرية وعروضا مختلفة إضافة الى ألعاب مسلية وشيقة ركزت على إحياء تراث الكويت وعاداتها من خلال الحرف والأعمال والألعاب التراثية فضلا عن توزيع الهدايا وتقديم الأكلات الشعبية الكويتية في أجواء من المتعة والسرور.



وأكد البرجس أن مشاركة أبنائنا من القصر والمشمولين بالرعاية في تلك المناسبات العزيزة تعزز من معرفتهم بالعادات والتقاليد الكويتية ومهن الأجداد والحرف التقليدية القديمة إضافة إلى تعزيز ملكة الإبداع والمشاركة في الأنشطة والفعاليات.



وأشار إلى أن احتفالات هذا العام جاءت تحت شعار «عز وفخر» لتعريف أبنائنا بمسيرة الكويت الوطنية وذكرى الاستقلال ومرورا بحرب التحرير التي شهدت العديد من التضحيات مما يزيد من انتماء الأجيال الجديدة لوطنهم الغالي الكويت، مع الحرص على تعزيز الهوية البصرية التي استوحت ألوانها من روح التراث الوطني الكويتي والألوان الأساسية من علم الكويت.