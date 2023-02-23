حنان عبدالمعبود



كشف السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب عن هوايته بجمع الطوابع والعملات، مثمنا ما يقوم به مجلس إدارة وأعضاء الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات وجهودهم في التوثيق لمراحل مهمة من تاريخ دولة فلسطين.



جاء هذا ضمن تصريح له على هامش الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لهواة جمع الطوابع والعملات بمقر الجمعية في منطقة الجابرية وتضمنت معرضا للطوابع والبطاقات البريدية والعملات. وقال طهبوب: شرف كبير لي أن أكون في هذا المعرض لرصد مدى اهتمام الكويت وهواة الطوابع والفنانين الكويتيين بعمل طوابع تخص القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا.



من جانبه، أكد أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات ومدير تحرير مجلة البوسطة عيسى يحيى عبد الرسول دشتي، أن الندوة والمعرض ضمن الأنشطة الدورية للجمعية والتي يتم تنظيمها مرة أو مرتين بالشهر، لافتا الى أنها عبارة عن عرض المجموعات الشخصية لأعضاء الجمعية التي دائما ما تشجع أعضاءها من هواة الطوابع والعملات بعرض مجموعاتهم ليشاركوا الثقافة والمعرفة فيما بين الهواة الآخرين.



وقال دشتي إن الفعالية انقسمت إلى قسمين، الأول منها كان ندوة اشتملت على محاضرة تطرق فيها إلى البطاقات البريدية الرسمية التي أصدرتها جهات حكومية كويتية في دعم القضية الفلسطينية والمعرض كذلك تضمن الطوابع الكويتية كاملة منذ إصدار أول طابع عام 1965 وحتى آخر طابع الذي صدر عام 2014 وهي من مقتنيات عضو الجمعية جمال فؤاد محمد وهي من المجموعات الشحيحة الغنية بالمعلومات.



وأشار إلى أن الطوابع التي أصدرتها دولة الكويت لدعم القضية الفلسطينية تبلغ 27 مجموعة منها 26 مجموعة خاصة لفلسطين والمجموعة الأخيرة كانت بمناسبة الذكرى الخمسين لجمعية الخريجين ولكن طابعين من هذه المجموعة كانا لدعم القضية الفلسطينية. وذكر أن بريد الكويت أصدر أول بطاقة بريدية لدعم القضية الفلسطينية عام 2009، بينما أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجموعتين للبطاقات البريدية إحداهما عام 2016 بمناسبة اختيار الكويت ضيف شرف في معرض الكتاب في رام الله، والمجموعة الأخرى كانت 11 بطاقة بريدية أصدرها المجلس بشكل رسمي عام 2022 بمناسبة مشاركة الكويت واختيارها ضيف شرف في معرض عمان للكتاب.