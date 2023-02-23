أسامة دياب



أكد السفير الهندي المعين في الكويت د.ادارش سويكا الاهتمام بتنوع المجال التجاري بين البلدين ليشمل المواد الغذائية المتنوعة، حيث يمكن تصدير الكثير من المنتجات الطازجة والفاكهة والخضراوات والحبوب والأرز إلى الكويت، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.



جاء ذلك في كلمه ألقاها د.سويكا أول من أمس في السفارة الهندية بحضور مازن العيسى وكيل الشؤون الخارجية في مكتب ولي العهد، وذلك في ختام حملة «الدخن من أجل التنمية المستدامة»، والتي نظمتها السفارة على مدى أسبوع، مقدما التهاني للكويت قيادة وحكومة شعبا بالأعياد الوطنية.



وتطرق د.سويكا إلى اهتمام الهند بزراعة أنواع الحبوب الزراعية كافة وذلك للاستهلاك المحلي أو التصدير للدول الأخرى ومنها الكويت.



وأوضح أنه بهدف نشر الوعي حول الفوائد البيئية والتغذوية والاقتصادية للدخن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن السنة الدولية للدخن (IYM 2023) بناء على اقتراح من حكومة الهند.



ولفت إلى أن حبوب الدخن غنية بالمغذيات وتتحمل الجفاف وتزرع في الغالب في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الهند. وأضاف أن الدخن يتفوق من الناحية التغذوية على القمح والأرز لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، لافتا إلى أنه رغم أن الدخن ليس من المحاصيل الغذائية الرئيسية في العالم المتقدم، إلا أنه يلعب دورا حيويا في أغذية شعوب العديد من مجتمعات السكان الأصليين في آسيا وأفريقيا.