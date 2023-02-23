بعض الكويتيين ممن يمتلكون عقارات في تركيا عرضوا على المتضررين استخدامها مجاناً



أسامة دياب



أعربت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز عن تقديرها للكويت حكومة وشعبا لما قدموه من تضامن مع الشعب التركي جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



وقالت في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس في مقر إقامتها إن ما يربط بلدينا تعدى العلاقات السياسية والاقتصادية إلى روابط الأخوة، وهذا ما أكده حجم المعونات والمساعدات التي قدمتها الكويت حكومة وشعبا لمتضرري الزلزال.



وكشفت عن تسيير 9 طائرات عسكرية كويتية تحمل معدات ومواد إغاثية كل طائرة منها تحمل نحو 100 طن ومازال هناك نحو 400 طن من المساعدات في مستودعات السفارة تم تقديمها من الشعب الكويتي وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الذي يمتلك قلبا كبيرا، ستنقل عبر طائرات الشحن التركية، مشيرة إلى التبرعات النقدية من الكويت كانت سخية جدا سواء من الهيئات الخيري أو من الشعب الكويتي.



وأشارت إلى أن بعض الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا عرضوا على المتضررين من جراء الزلزال استخدامها مجانا.



وعن تضامن الجالية التركية في الكويت، قالت: الجالية متعاونة معنا إلى حد بعيد، ومنهم من فقد أهله جراء هذه الزلازل، وقد قدموا كل ما لديهم لمساعدة أهاليهم، كما شارك منهم نحو 200 متطوع لترتيب وتعبئة وتغليف المساعدات، داعية الكويتيين الى زيارة تركيا، حيث لا وجود لخطر عليهم في المناطق السياحية.



وذكرت ان إعادة إعمار المناطق المنكوبة تستغرق نحو العام.



وأضافت في 6 فبراير، ضرب زلزالان مدمران جنوب شرق تركيا، الأول كان بقوة 7.7 درجات وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش. أما الثانية فكانت شدتها 7.6 درجات ومركزها في البستان، وهي منطقة أخرى في المقاطعة نفسها. أعقب الزلزالين زلزال ثالث قوي (بقوة 6.4 درجات) ضرب مدينة هاتاي في 20 فبراير، بالإضافة إلى ما مجموعه 7.242 هزة ارتدادية، لافتة إلى أن الزلازل أثرت على مساحة شاسعة يبلغ مجموع سكانها 13.5 مليون نسمة. تعرضت المقاطعات العشر التالية للزلازل: كهرمان مرعش، هاتاي، غازي عنتاب، شانلي أورفا، ديار بكر، أضنة، أديامان، عثمانية، ملاطية وإيلازيغ. أعلن البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تلك المحافظات.



وأضافت أنه وفقا لآخر المعلومات الواردة من وزارة الصحة، فقد 42310 مواطنين حياتهم وأصيب 105505 آخرين، مبينة ان الدولة التركية حشدت جميع قدراتها على الاستجابة للطوارئ. وقد تم استكمال جهود الإنقاذ المستمرة في المناطق المنكوبة بالزلزال بدعم دولي. قامت العديد من الحكومات، بما في ذلك الكويت، بإرسال أفراد وفرق طبية وإنقاذ، وأموال ومعدات. نحن ننسق المساعدات الدولية الواردة.



وكشفت عن ان العدد الإجمالي للأفراد العاملين في الميدان في المناطق المتضررة يبلغ أكثر من 250.000 بمن في ذلك المتطوعون، مضيفة انه حتى اليوم، قدمت 102 دولة المساعدات بلادها و3200 من أفراد البحث والإنقاذ الأجانب من العديد من البلدان.