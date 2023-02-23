أطلق مركز العطاء للمشاريع والأعمال التطوعية التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي مسابقة العطاء للعام الخامس، للعام الدراسي 2022-2023 بالشراكة مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب وجمعية المعلمين الكويتية والفرق التطوعية المتميزة مثل فريق «أيادي الخضراء»، وفريق «تراحم»، والموجهة لطلبة جميع المراحل الدراسية في مدارس الكويت لتشجيع الطلاب للسير قدما على خطى الآباء والأجداد في البذل والعطاء.



وفي هذا الصدد، قال الأمين العام في جمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي: إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية على العمل الخيري والتطوعي، وتنشئة جيل جديد من المتطوعين ليكملوا مسيرة الخير التي قام بها الآباء والأجداد.