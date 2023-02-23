محمد راتب



أعلن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في جمعية الزهراء التعاونية صلاح الأنصاري استمرار فعاليات فود تراك المتنوعة تحت شعار «حياكم بالزهراء» حتى 28 الجاري، شاملا فقرات متنوعة وألعابا للأطفال ومسابقات وهدايا للفائزين ورسما على الوجوه وسط أجواء عائلية مميزة. وتابع بأن اللجنة الاجتماعية حريصة على إطلاق الأنشطة المختلفة التي كان آخرها تنظيم المخيم الربيعي على مدار يومين، حيث تم تخصيص خيمة واحدة لكل بطاقة عائلة، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة.



وأضاف أننا مستمرون في تنظيم الأنشطة والتواصل مع المساهمين والاستماع إلى آرائهم والوقوف على تطلعاتهم، مبينا أن أبواب مجلس الإدارة مفتوحة أمام جميع الاقتراحات البناءة، ويتم العمل على برنامج صيفي مميز.