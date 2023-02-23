آلاء خليفة



تحدثت عضو مجلس الأمة النائبة عالية الخالد، عن تجربتها الشخصية في مسيرتها العملية والسياسية والاجتماعية، وعن التحديات التي تواجه المرأة عامة للوصول الى أهدافها وطموحاتها، مؤكدة على أن المرأة الكويتية تميزت على مر التاريخ بأدوارها المهمة في المجتمع على مدى العديد من العقود، وحاليا تتقلد العديد من الوظائف القيادية سواء في مجال الاعمال او في الحياة السياسية، حيث أظهرت عزيمة وشجاعة حقيقية وروحا عالية في مواجهة التحديات التي يفرضها المجتمع، مشددة على أهمية دور المرأة الكويتية في مختلف أوجه الحياة لخدمة المجتمع.



كان ذلك خلال استضافتها من قبل كلية بوكسهل الكويت في لقاء مع الطلبة وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الكلية للاحتفال بشهر المرأة العالمي والمكرس لإبراز إنجازات المرأة بشكل عام والمرأة الكويتية خصوصا في مختلف القطاعات.



وجدير بالذكر ان كلية بوكسهل الكويت، ككلية خاصة للبنات فقط تعطي أهمية كبرى لهذا اليوم لإبراز دور النساء الناجحات في مجتمعنا الكويتي وتشجيعا لطالباتنا على أن يصبحن قائدات المستقبل، والكلية تعمل على استضافة محاضرين من مختلف القطاعات وذلك لتشجيع الطالبات وإثراء الجانب العلمي والعملي لديهن والذي يسهم في تأهيلهن لسوق العمل.



وأضافت: إن للمرأة الكويتية وقفة بارزة في الصفوف الأمامية خلال تاريخ الكويت الحديث، مشددة على ان المرأة تعتبر روح المجتمع، وبدونها يصبح المجتمع أحادي القطب، موضحة ان تطور المرأة هو الذي يقضي على آفات التخلف لاسيما أن المرأة هي المقياس والمعيار الاساسي لتقدم المجتمعات البشرية.



وبعد فتح باب النقاش، سئلت الخالد عن موقفها من قضية زيادة اعانة الطلبة من 200 دينار الى 300 دينار فردت قائلا: لقد تمت مناقشة هذه القضية في اللجنة تمهيدا لمناقشتها في المجلس، وكان الحديث عن زيادتها بنسبة 50% اسوة بالطلبة الدارسين في الخارج.



وأوضحت الخالد ان إقرار زيادة الاعانة بنسبة 50% للطلبة الدارسين في الخارج جاء بعد تقديم دراسة عن التضخم المعيشي في الخارج من مواد غذائية وبنزين وايجار سكن وغيرها .



وأفادت بأن تصويتها جاء بالامتناع عن التصويت وليس الرفض، امتناع لحين تقديم دراسة مبنية على اسس ومعايير تؤكد اسباب زيادة الاعانة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الداخل، مؤكدة ان صدور أي قرار لابد ان يكون من وراء مصلحة ومدروس على اسس علمية وما عدا ذلك أي قرار غير مدروس ليس به مصلحة للشعب سينقلب على الشعب، لذا كان موقفي امتناعا وليس رفضا لحين صدور دراسة تبين احتياجات الطلبة للزيادة وأي شيء يدعم العملية التعليمية نحن معها 100%.



ثقافة مجتمعية



سئلت الخالد عن الصعوبات التي واجهتها في مجلس الامة ووجودها كامرأة في وسط اغلبية رجال، فقالت: هناك ثقافة مجتمعية دائما تقول ان العمل السياسي هو عمل الرجال، ولكن تطبيق تلك الافكار على ارض الواقع لا اساس له من الصحة، موضحة انها خاضت الانتخابات 3 مرات في 2016 و2020 و2022 وقيل لها انها فشلت في اول محاولتين ونجحت في الثالثة ولكن لا ترى ان عدم فوزها في اول محاولتين فشل.



وأفادت الخالد بأنها بالصبر والثبات تمكنت من الفوز في المرة الثالثة والحصول على مقعد في مجلس الامة.



وتابعت: وداخل المجلس جميعهم زملاء ولم اجد منهم تفرقة على اساس الجنس «امرأة ورجل» فنحن نختلف على المواضيع والمواقف ووجهات النظر حول القضايا والقوانين.



المجلس والحكومة



وفي ردها على سؤال حول مستقبل العلاقة بين المجلس والحكومة، قالت الخالد: في فترة الغزو صف الكويتيون صفا واحدا، وفي اول دخول وباء كورونا اول 3 شهور الحكومة صفت صفا واحدا ومن ثم «افتلت».



وقالت: ما الذي جعل الكويتيين في الغزو وفي «كورونا» يصفون صفا واحدا، مجيبة: هي الحاجة، نحن للاسف عندما تصبح الحاجة ضرورة ملحة نعرف نقف صفا واحدا، لكن عندما يكون كل شخص مرتاحا و«يدور مصلحته» فسوف ننقسم.



وشددت الخالد على ضرورة عمل خطة لطلبة الثانوية مبنية على اساس احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة، ومن ثم نساعد الطلاب على الالتحاق بالتخصصات المطلوبة، مؤكدة على ضرورة عمل دورات تكثيفية تؤهلهم للالتحاق بتلك المهن وصقلهم بالمهارات المطلوبة لخوض غمار سوق العمل بجدارة وكفاءة، كما أكدت على اهمية تمثيل المرأة البرلماني ولابد ان يكون لها وجود وصوت.



وتابعت: وأنا اعتقد ان منظور المرأة لكل القضايا يختلف عن منظور الرجل وهذا مثبت علميا، فهناك توجه في كندا على سبيل المثال «كوتا» لخلق توازن داخل المجلس النيابي، وهذا كمبدأ عام، لافتة الى ان الحياة بها الكثير من التحديات، فهي على سبيل المثال كان يقولون لها لن تحصلي على مقعد في البرلمان اذا «ما لعبتِ انتخابات» ولكن بالإصرار أكملت، موضحة انها كانت ولاتزال تؤكد دوما انه اذا اردنا مستقبلا افضل للكويت فلابد من اصلاح اقتصادي تعليمي بيئي.



وقالت: فهذا مثلث خطر قد يغرقنا جميعا وقولتها بالانتخابات التانية. وحثت الخالد جميع الطالبات على الصبر والاصرار والثبات على الموقف، مؤكدة ان الناس تريد الانسان الصادق الثابت على موقفه. وأكدت ان على كل امرأة ان تشتغل على نفسها ولا تعتمد على غيرها، موضحة ان من حولنا يقدمون لنا المساعدة والمساندة، ولكن لابد على المرأة ان تعتمد على ذاتاه وتطور من نفسها وتخوض دورات تدريبية وتقرأ كتبا في مختلف المجالات لتثقف نفسها بنفسها وتعمل كل ما تحبه وترغب به وتصر على تحقيق الاهداف بكل إصرار وتحد. وأعلنت انها تدرس حاليا موضوع التشغيل الطلابي لطلبة الجامعات، قائلة انه من المحتمل ان تقدم به مقترحا الفترة المقبلة، موضحة ان هيمنة الدولة على كل القطاعات هي ابرز اسباب تعطيل التنمية والتخطيط في الكويت، قائلة:عندما الدولة ترفع يدها عن قطاعاتها ويكون هناك سوق مفتوح فسوف نستقبل النقلة الصناعية.



وقالت الخالد: دخلت الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الانترنت، موضحة ان الكويت بعيدة عنها تماما، وبالنظر الى السعودية نجد ان لديها 3 جامعات بالتكنولوجيا.



وأضافت: كيف يمكن ان تحدث تنمية والدولة مازالت تقول إن الطالب يحصل على اعانة من وزارة المالية ومن ثم يتخرج في الجامعة وينتظر بالدور في ديوان الخدمة المدنية، ويصبح عاطلا يأخذ بدل بطالة من وزارة المالية، ومن ثم «على البركة» ولديك واسطة او حصلت على وظيفة، بالحظ اصبحت موظفا وتأخذ راتبك من وزارة المالية، مؤكدة على اهمية انتقال الدولة الى الاقتصاد المعرفي بأن تكون القوة للمعلومة وان تكون الاموال جميعها تدار بالعالم والمشاريع بناء على المعلومات، ولابد من تغيير نهج الحكومة الذي مازال قائما على الثورة الصناعية الثالثة.



تضخم الميزانية



أفادت الخالد بأن ميزانية الكويت العام الحالي بها تضخم بوجود عجوزات، لافتة الى ان الكويت مديونة.



وقالت: ان ميزانية عام 2022-2023 بلغت 24 مليار دينار كويتي بما يعادل 75 مليار دولار، والميزانية القادمة 2023-2024 تعادل 26 مليار دينار كويتي وسعر برميل النفط 90 دولارا، والعام القادم حسب الميزانية



70 دولارا للبرميل، فهذا يعني ان الدخل يقل والمصروف يزيد.



وأفادت بأن الكويت وقعت على اتفاقيات بيئية اذا زادت الانبعاثات لحد معين فسوف تقع عليها عقوبات، وبالتالي فخلال من 3 الى 4 سنوات قد تضطر الكويت لدفع غرامات بيئية قد تصل في السنة الواحدة 40 مليون دينار كويتي.



قلة أماكن الترفيه



حول قلة الأماكن الترفيهية في الكويت، قالت الخالد: مع الاسف لا يرونها اولوية، موضحة ان في الدول المتقدمة يحافظون على بناء المواطن لأنه ركيزة أساسية من ركائز التنمية، مشددة على ضرورة توفير سبل الترفيه والاهتمام بالمسارح والاوبرا والثقافة والفنون، مؤكدة على اهمية وجود رؤية تنموية متكاملة بها اقتصاد قوي وتعليم قوي وبها أمن وأمان وبها ترفيه.