

تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، أقامت الأمانة العامة لمجلس الأمة احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بمشاركة قياديي وموظفي الأمانة وأسرهم.



ورفع المطير بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وللشعب الكويتي كافةً بهذه المناسبة.



وقال المطير إن مناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير فرصة لاستذكار شهداء الكويت الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن.



وأضاف أنه من الوفاء لهذه الدماء التي سالت من أجل أن تبقى الكويت، أن نحافظ على وطننا ونعمل من أجل نهضته وتقدمه ورخاء الشعب الكويتي الوفي والتمسك بالنظام الدستوري ومؤسساته.



وتقدم المطير بالتهنئة لجميع موظفي الأمانة وأسرهم بهذه المناسبة، مؤكدا الحرص على تحقيق العدالة ومراعاة مصالح وحقوق الموظفين وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والتطوير.



وأعرب المطير عن شكره لمنظمي الاحتفالية التي أقيمت في باحة مجلس الأمة، مشيدا بحسن التنظيم وتوفير الأجواء التي نشرت السعادة والفرح بين الحضور.



وحضر الاحتفالية أمين عام مجلس الأمة بالتكليف خالد أبوصليب والأمناء العامون المساعدون وقياديو وموظفو الأمانة وأسرهم.



وتقدم بوصليب في تصريح صحافي بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي كافة بالأعياد الوطنية، متمنيا لوطننا مزيدا من التقدم والنماء والرخاء.



وأكد بوصليب حرص الأمانة العامة لمجلس الأمة على تنظيم هذه الفعالية سنويا احتفالا بالأعياد الوطنية بمشاركة موظفي الأمانة وأسرهم مما يساهم في توفير أجواء تعزز الروح الوطنية وتوطد العلاقات بين موظفي الأمانة.



وأعرب بوصليب عن الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ولقطاع المنظمات العلاقات العامة على حسن تنظيمهم الحفل، مؤكدا أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع لسماع أي اقتراحات تصب في المصلحة العامة والعمل في الأمانة.



وتضمن الحفل الذي حضره عدد كبير من قياديي وموظفي وموظفات الأمانة وأسرهم فقرات ترفيهية متنوعة ومسابقات وتوزيع الجوائز.