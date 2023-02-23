

قال النائب أ.د.حمد المطر، إنه سيتقدم اليوم بأسئلة برلمانية إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ولوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن عملية النصب العقاري التي ظهرت أخيرا.



وأضاف د.المطر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي، إن المواطن يعيش بلا خدمات ولا شوارع ولا خدمات طبية ، إضافة إلى وجود فاقد تعليمي وغش، وهو الآن أمام نصب عقاري جديد، مبينا أن أعضاء مجلس الأمة مستمرون في سد هذه الثغرات.



وأوضح د.المطر أن هناك ضحايا وعوائل متضررة انضمت إلى سلسلة من العوائل المتضررة من النصب العقاري القديم، وأصبحنا أمام نصب عقاري جديد بواقع 80 مليون دينار، وصدر بحق وزير تجارة سابق تهمة غسيل أموال، متسائلا: «من يعوض المواطن عن أمواله؟ ومن المسؤول عن مراقبة الشركات؟».



وأكد د.المطر أن «وزيري المالية والتجارة هما المسؤولان، لافتا إلى أن وزير المالية الحالي كان رئيسا للمجموعة الاستثمارية لتلك الشركة المتهمة الآن بالنصب العقاري وهو الخصم وهو الحكم».



ووجه د.المطر رسالة إلى رئيس الحكومة القادم وإلى وزرائه الجدد، بأنه لا يستقيم أن وزير المالية الحالي كان رئيسا لمجموعة استثمارية ومطالب بمراقبة النصب العقاري وضحايا جدد دخلوا في عقارات تحت رقابة الأجهزة الحكومية.



وقال إنه سيتقدم بأسئلة إلى وزيري المالية والتجارة عن هذا النصب العقاري الجديد، مطالبا فيها بمعرفة من الذي سيعوض هؤلاء المتضررين ويعيد إليهم أموالهم.



وطالب د.المطر رئيس الحكومة القادم بالبحث وراء وزرائه القادمين وعن صحفهم الجنائية، مضيفا «لا يستقيم أن يكون وزير مالية يراقب عمليات النصب العقاري الجديدة وهو كان مشاركا كرئيس مجموعة لتلك الشركات، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة القادم أن يختار وزراءه بعناية شديدة بحيث لا يسببون له مشاكل لأن الكويت لا تستحق هذا العبث بخدمات المواطنين وأموال الشعب الكويتي».



وبين أن متابعة أموال الموطنين مسؤولية أعضاء مجلس الأمة رقابة وتشريعا، مشيرا إلى حالة الإحباط التي يعيشها المواطن من عدم توافرالخدمات وكذلك ضياع أمواله من خلال النصب الذي يتلو النصب أمام صمت الأجهزة الحكومية.



وذكر د.المطر«نريد أن نسمع ردا من وزيري المالية والتجارة على الأسئلة خلال المدة القانونية للأسئلة، بشأن مراقبة تلك الشركات التي كانت تبيع الوهم وصكوكا لا تغني ولا تسمن من جوع، والمواطنون اشتروا هذه العقارات تحت رقابة الوزارتين».