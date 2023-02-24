

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الدفاع ، بشأن خطة القوات البحرية في رصد الزوارق والقطع البحرية التي تقترب من مياهنا الإقليمية، ومواجهة أساليب القراصنة، ونص السؤال على ما يلي:



للكويت موقع جغرافي بحري متميز واستراتيجي كونها تقع بالقرب من أهم ثلاثة مسارات مائية ملاحية في المنطقة والعالم، ولهذه الخصوصية الجغرافية واعتماد البلاد على النفط كمصدر وحيد برزت أهمية القوات البحرية وأسطولها في حماية مصالحنا وتأمين مسار ناقلات النفط من وإلى البلاد، ومدى قدرتها على التعامل مع التهديدات التي تظهر بين الحين والآخر والمرتبطة بالوضع الإقليمي ومع اقتراب زوارق الحرس الثوري وزوارق عسكرية عراقية وأخرى غير معلومة من مياهنا الإقليمية لمرات عدة.



ونظرا لما تشكله هذه التهديدات من خطورة على أمننا وأمن الناقلات والمنشآت النفطية لا سيما بعد تسريب أخبار في تقارير دولية تؤكد وجود تعديات واستفزازات غير معلن عنها في مياهنا الإقليمية وبالقرب منها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل حدثت تعديات من الحرس الثوري أو أي زوارق عسكرية عراقية على مياهنا الإقليمية خلال السنة الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكيفية تعامل القوات البحرية مع هذه التعديات.



2- هل اخترقت مياهنا الإقليمية زوارق عسكرية عراقية في شهر فبراير الجاري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالآلية التي تعاملت معها القوات البحرية مع هذه الزوارق وهل حدثت اشتباكات؟ وما حصيلة هذه الاشتباكات؟



3- أُعلن في وقت سابق عن إنشاء تحالف دولي مع دول عدة منها الكويت لتأمين مياه الخليج لإمداد الطاقة للعالم ومحاربة القرصنة البحرية عن طريق منع القطع البحرية والزوارق السريعة من الاقتراب من ناقلات النفط، ما حصيلة هذا التحالف ودور القوات البحرية الكويتية؟ وما الالتزامات المفروضة على الجانب الكويتي في بنوده؟



4- وفقا لتقارير دولية تمتلك القوات المعادية التي اعتادت على عمل استفزازات مستمرة فارقا تقنيا واضحا في المعدات لا سيما في وجود مشروع لديهم وأطماع في منطقتنا الخليجية، فما استعداد قواتنا البحرية على صعيد الآليات والمعدات لتعزيز قوة الردع، وتقليل المخاطر المحتملة - لا قدر الله - خصوصا مع الفارق التقني لدى القوات التي اعتادت على اختراق مياهنا الإقليمية؟



5- ما خطة القوات البحرية لمواجهة أساليب القراصنة للذين اعتادوا اختراق مياهنا الإقليمية ومواجهة سفنهم غير المأهولة والطائرات المسيّرة التي يتسلحون بها والأدوات الأخرى التي يتعامل بها القراصنة بالقرب من مياهنا الإقليمية؟



6- ما دور وجاهزية الرادارات البحرية في رصد الزوارق والقطع البحرية التي تقترب من مياهنا الإقليمية؟



7- بيان تنسيق وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية في مواجهة التعديات المستمرة أو الاستفزازات الأخرى المتعلقة بمياهنا الإقليمية وما أسفر عنه هذا التنسيق.