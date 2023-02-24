

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بأسماء أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يتضمن مؤهلاتهم العلمية، ومكافأتهم المالية.



2 - ما آلية عمل اللجنة؟



3 - صورة ضوئية من جدول أعمال اللجنة خلال العام السابق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4 - ما الأعمال التي أنجزتها اللجنة؟



5 - ما التوصيات والتقارير التي أقرتها اللجنة من عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه التوصيات والتقارير.